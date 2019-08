Die Gruppengegner der drei deutschen Teams in der Europa League sind ausgelost. In der Gruppe F muss sich die Eintracht Frankfurt gegen den britischen Top-Club FC Arsenal behaupten. Daneben trifft das Team auf den belgischen Verein Standard Lüttich und Vitória Guimarães aus Portugal.

Borussia Mönchengladbach bekam in der Gruppe F den AS Rom zugelost. Dazu kommen der türkische Vizemeister Başakşehir Istanbul und der Wolfsberger AC aus Österreich.

Etwas mehr Losglück hatte der VfL Wolfsburg: Unter den gegnerischen Clubs in der Gruppe I findet sich kein wirklich namhafter Konkurrent – Wolfsburg spielt gegen den belgischen Club KAA Gent, AS Saint-Étienne aus Frankreich und den FC Olexandrija aus der Ukraine.

Eine neue Chance für Frankfurt?

Im Vorjahr hatte Frankfurt das Halbfinale des Turniers erreicht, unterlag jedoch im Elfmeterschießen dem FC Chelsea, der später den Titel holte. Die erneute Teilnahme an der Europa League sicherte sich die Eintracht erst am Donnerstagabend im Qualifikationsspiel gegen Straßburg. Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg hatten durch die Plätze fünf und sechs in der Bundesliga ein automatisches Startrecht.

Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 19. September und wird mit dem sechsten Spieltag am 12. Dezember abgeschlossen. Das Finale findet am 27. Mai 2020 in Danzig statt.