Eintracht Frankfurt hat die Gruppenphase der Europa League erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann das Playoff-Rückspiel mit 3:0 (1:0) gegen den französischen Ligapokal-Gewinner Racing Straßburg und glich damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel aus.



Die Eintracht begann zunächst erwartet schwungvoll und setzte den Gegner unter Druck. Zwar schafften es die Frankfurter schnell, sich festzusetzen, doch vor dem Tor fehlte zunächst die Zielstrebigkeit. In der 26. Minute sorgte dann der Straßburger Spieler Stefan Mitrović per Eigentor für die Führung der Frankfurter. In der zweiten Halbzeit gelang Filip Kostić mit seinem Freistoß unter die Latte das 2:0 (60. Minute), danach traf Danny da Costa (66.) zum 3:0.



Beide Teams beendeten das Spiel mit nur zehn Spielern: Bei der Eintracht erhielt Ante Rebić die Rote Karte, bei den Franzosen musste Dimitri Liénard nach einer Tätlichkeit gegen Dominik Kohr ebenfalls vom Platz.

Der klare Sieg in der ausverkauften Frankfurter Arena war für die Eintracht ein enorm wichtiger Erfolg: In der Vorsaison hatte es Frankfurt beim Triumphzug bis ins Europa-League- Halbfinale geschafft und mehr als 30 Millionen Euro eingenommen.