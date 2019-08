Wer spielte wie gegen wen?

Ein beachtlicher Einstand für Union Berlin, die sich den Tagessieg holten. Geholfen hat es allerdings wenig.





Welches Spiel durften sie auf keinen Fall verpassen?

Reich an Toren war er, der erste Spieltag, und das Spiel, das dazu passte, war das 3:2 von Leverkusen gegen Paderborn. Beide, vor allem Leverkusen, spielten wie ein verwirrtes Känguru auf einem australischen Highway: halsbrecherisch. Leverkusen hat auch in diesem Jahr Kai Havertz, der, statt für 100 Millionen Euro oder mehr zu wechseln, lieber noch ein Jahr in Leverkusen bleiben will. Das ist gut für den Verein und die Bundesliga. Er erzielte einen herrlichen Treffer, einen weiteren bereitete er vor. Das kannte man bereits aus der vergangenen Saison, ein ebensolches Déjà-vu war einer der Benders mit Blut im Gesicht.



Und die dritte Begebenheit, die sich auch über die Sommerpause gerettet hat, war die, dass Teams des Holländers Peter Bosz im Angriff zwar brillieren, in der Verteidigung aber nachlässig sind wie kaum eine zweite Mannschaft. Zweimal konterte der Aufsteiger die Werkself aus und machte das Spiel spannend. Entsprechend fielen die Reaktionen aus: "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit dem Spiel nicht", sagte Bosz, Rudi Völler äußerte sich ähnlich. Bosz hat nach der holprigen Vorbereitung und den vielen Fehlpässen vom Samstag noch viel Arbeit vor sich. Sein Gegenüber, Steffen Baumgart, der einen schönen Auftritt im ZDF-Sportstudio hatte, ging es andersherum: "Man hat gesehen: Unser Fußball funktioniert, wo sollen wir mit dem Tadel ansetzen?"

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Die der neuen Trainer. Kölns Achim Beierlozer verlor gegen den ebenfalls neu in der Bundesliga trainierenden Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg. Hoffenheims Alfred Schreuder blieb genauso ohne Punkte wie Union Berlins Urs Fischer. David Wagner auf Schalke und Gladbachs Marco Rose freuten sich zwar über Punkte, allerdings gab es zum Auftakt nur jeweils einen beim als Topspiel deklarierten 0:0. Schalkes neuer Stürmer Benito Raman vergab gleich zwei nennenswerte Chancen, auf der anderen Seite zielte Alassane Pléa nach einem schweren Schalker Abwehrfehler Zentimeter zu ungenau und traf den Pfosten. Immerhin: Gladbachs Rose hat als Profitrainer noch nie ein Heimspiel verloren, das bleibt erst mal so.

Wer stand im Blickpunkt?

Zack Steffen. Für den neuen Torhüter von Fortuna Düsseldorf gab es nach dem 3:1 in Bremen Lob vom Gegner, Lob vom eigenen Trainer und Lob vom TV-Experten. Es gibt schlimmere Arbeitstage. Der Amerikaner hielt Düsseldorf den Auswärtssieg an der Weser fest. Er parierte im Fliegen, im Stehen, im Liegen, wahrscheinlich hält er bald auch im Schlaf ein paar Flanken seiner Schwester, die mit ihm in eine WG gezogen ist. Seine Mitspieler schwärmen schon nach dem ersten Spieltag von ihm.



Steffen ist eine Leihgabe von Manchester City, Pep Guardiola prophezeite, er werde einer der sechs besten Torhüter der Bundesliga, auch wenn die beiden sich vor dem Leihgeschäft nach Düsseldorf noch nie persönlich begegnet sind. Mit seiner Prognose liegt Guardiola wohl nicht daneben. Schon jetzt ist klar, dass es sich für Fortuna trotz zäher Verhandlungen gelohnt hat, am Nationaltorhüter der USA dranzubleiben. Er selbst war übrigens der Einzige, der in die Kaskaden aus Lob nicht einstimmen wollte: "Zu null wäre besser gewesen", sagt er. Steffen war eigentlich als Ersatz für den verletzten Michael Rensing geholt worden, doch vielleicht wird mehr daraus. Die Amerikaner, die im Männerfußball hinterherhinken, mögen nicht jedes Jahr Feldspieler wie Christian Pulisic hervorbringen. Starke Torhüter wie Brad Friedel oder Tim Howard hatten sie aber fast immer. Bälle festhalten kommt dem American Football einfach am nächsten.