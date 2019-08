Die Premiere der "Finals" in Berlin hat zehntausende begeisterte Zuschauer, starke TV-Quoten und viele sportliche Höchstleistungen in zehn Disziplinen gezeitigt. "Es ist genau das, was wir brauchen", sagte Triathlon-Star Patrick Lange über das Multisport-Event: "Ich kann nur dafür plädieren, die Finals auch künftig wieder stattfinden zu lassen. Am besten wieder in Berlin, denn sowas kann eigentlich nur Berlin."

Schwimmer, Leichtathleten, Turner, Bahnradsportler, Bogenschützen, Triathleten und Boxer zeigten sich ebenso zufrieden wie Kanuten, Moderne Fünfkämpfer und die Trial-Fahrer. Mehr als 3.300 Athleten kämpften um 202 Titel. Die Tribünen an den acht Wettkampfstätten waren meist bestens gefüllt. Sogar Exoten wie die Stand-Up-Paddler oder die Fahrrad-Artisten im Trial durften sich über ein großes Publikum freuen.

Mehr zum Thema : Die Finals in Berlin © Hendrik Schmidt/​dpa Die Finals 2019 : Sport, Sport, Sport und noch ein bisschen Sport

"Wir wollten Berlin etwas Olympia einhauchen. Das ist gelungen", sagte Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe: "Überall war die Hölle los. Was Berlin geleistet hat – das hätte ich niemals für möglich gehalten. Da zeigt sich: Berlin ist sensationell, einzigartig und eine Sportstadt." Rauhe gewann seinen Titel im Kanu-Parallelsprint auf der Spree vor der historischen Kulisse der Mauer.

"Diese Begeisterung, die hier in Berlin herrscht, diese tollen Wettkämpfe erhöhen einfach den Wert eines deutschen Meistertitels", sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. "Wir erreichen damit, dass in unserer Gesellschaft der Stellenwert des Sports wächst."

"Wie kleine Olympische Spiele" hätten sich die Tage in Berlin angefühlt, sagte Martin Volke vom Deutschen Boxsport-Verband. Und natürlich wurden erste Forderungen nach einer neuerlichen Olympia-Bewerbung laut: "Wir würden hervorragende Gastgeber Olympischer Spiele sein", sagte Präsident Jürgen Kessing vom Deutschen Leichtathletik-Verband.

Noch ist aber offen, in welcher Form das Modell "Finals" weitergeführt werden soll, ob jährlich oder zweijährlich, ob immer in Berlin oder auch in anderen Orten.

Die wichtigsten Ergebnisse vom Sonntag im Überblick:

Europameisterin Malaika Mihambo hat mit einem Riesensatz ihren dritten deutschen Meistertitel im Weitsprung gewonnen. Die 25-Jährige flog im letzten Durchgang auf die persönliche Bestweite von 7,16 Meter hinaus.

gewonnen. Die 25-Jährige flog im letzten Durchgang auf die persönliche Bestweite von 7,16 Meter hinaus. Vize-Europameister Andreas Hofmann hat erneut das Speerwerfen gewonnen. Er konnte mit seinem sechsten Versuch 87,07 Meter weit werfen und damit Julian Weber noch vom ersten Platz verdrängen. Olympiasieger Thomas Röhler enttäuschte als Dritter.

gewonnen. Er konnte mit seinem sechsten Versuch 87,07 Meter weit werfen und damit Julian Weber noch vom ersten Platz verdrängen. Olympiasieger Thomas Röhler enttäuschte als Dritter. Gesa Krause wurde zum fünften Mal hintereinander Deutsche Meisterin über 3.000 Meter Hindernis . Die Europameisterin setzte sich unangefochten in 9:28,45 Minuten durch.

. Die Europameisterin setzte sich unangefochten in 9:28,45 Minuten durch. Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat im Stabhochsprung den Titelverteidiger Bo Kanda Lita Baehre entthront. Der 29-Jährige übersprang 5,76 Meter, der U23-Europameister kam auf 5,71 Meter.

den Titelverteidiger Bo Kanda Lita Baehre entthront. Der 29-Jährige übersprang 5,76 Meter, der U23-Europameister kam auf 5,71 Meter. Lea Sophie Friedrich hat im Bahnradsport nach dem Keirin auch den Titel im Sprint gewonnen. Die vierfache Junioren-Weltmeisterin siegte im Finale im Berliner Velodrom mit 2:1 Läufen gegen Emma Hinze. Im Keirin der Männer siegte Marc Jurczyk, der nach dem Teamsprint und Zeitfahren seinen dritten Titel einfuhr.

nach dem Keirin auch den Titel im Sprint gewonnen. Die vierfache Junioren-Weltmeisterin siegte im Finale im Berliner Velodrom mit 2:1 Läufen gegen Emma Hinze. Im Keirin der Männer siegte Marc Jurczyk, der nach dem Teamsprint und Zeitfahren seinen dritten Titel einfuhr. Bei den Schwimmwettbewerben haben die Weltmeister Florian Wellbrock und Sarah Köhler ihren jeweils dritten deutschen Titel gewonnen. Wellbrock gewann nach seinen Siegen über 800 und 1.500 Meter Freistil auch über 400 Meter. Nach ihren Erfolgen über 1.500 und 400 Meter Freistil schlug Köhler auch über 800 Meter als Schnellste an.

haben die Weltmeister Florian Wellbrock und Sarah Köhler ihren jeweils dritten deutschen Titel gewonnen. Wellbrock gewann nach seinen Siegen über 800 und 1.500 Meter Freistil auch über 400 Meter. Nach ihren Erfolgen über 1.500 und 400 Meter Freistil schlug Köhler auch über 800 Meter als Schnellste an. Sarah Voss wurde mit drei Titeln die erfolgreichste Turnerin . Die erst 19 Jahre alte Abiturientin sicherte sich nach ihrem ersten Mehrkampfsieg bei den Gerätefinals auch die Titel am Sprung und Schwebebalken.

. Die erst 19 Jahre alte Abiturientin sicherte sich nach ihrem ersten Mehrkampfsieg bei den Gerätefinals auch die Titel am Sprung und Schwebebalken. Die Weltranglisten-Erste Annika Schleu ist neue Deutsche Meisterin im Modernen Fünfkampf. Nach den Disziplinen Schwimmen, Fechten, Reiten, Laufen und Schießen lag Schleu noch auf Platz fünf, doch im abschließenden "Laser-Run" setzte sich die große Favoritin an die Spitze.

Neben seinem schnellen Aus in der Qualifikation mit drei ungültigen Würfen machte sich Diskus-Olympiasieger Christoph Harting unbeliebt. Er sorgte durch respektlose Äußerungen gegenüber seinem Verband und Rivalen sowie großen Sprüchen für Verärgerung. Nachdem er die vorgeschriebene Teilnahme an den Meisterschaften als "die letzte Erpressungsmöglichkeit der deutschen Leichtathletik" und den Gewinn des Meistertitels als "unbedeutend" bezeichnete, tat er seinen K.o. in Berlin mit den Worten ab: "Es könnte mir nicht egaler sein."

Weitere Ergebnisse im Detail finden Sie hier.