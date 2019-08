Mitten auf der Spree kreist eine Drohne über einem Boot. In dem sitzen Ronald Rauhe, der Kanu-Olympiasieger von Athen 2004, und Sabrina Hering-Pradler – und die Drohne macht tolle Bilder fürs Fernsehen. 160 Meter weiter vorn, am Ziel, können viele im Publikum Rauhe und Hering-Pradler gar nicht sehen, weil andere ihnen die Sicht versperren. Die Stimmung ist trotzdem gut.

"Wie seid ihr drauf?", brüllt ein Moderator in sein Mikrofon. Ein paar Zuschauer nehmen die Klatschpappen vom Kopf, mit denen sie sich vor der Sonne schützen. Wie am Tourmalet bei der Tour de France sind sie entlang der East Side Gallery aufgereiht. Wer vom Start zum Ziel nahe der Oberbaumbrücke laufen will, muss sich durch die Menschenmenge quetschen.

Längst nicht alle, die am Ufer der Spree stehen, sind Kanufans. Viele fragen ihren Nachbarn: "Was genau passiert hier?" Andere lassen sich auf der spreeabgewandten Seite der East Side Gallery von Hütchenspielern abzocken oder machen Selfies. Sie kriegen gar nichts mit.

Trotzdem funktioniert, was sich der Deutsche Kanu-Verband erhofft hat: Mitten in Berlin hat dieser oft unbeachtete Sport viel Publikum. Zu verdanken hat er das einer Idee von ARD und ZDF: zehn deutsche Meisterschaften in einer Stadt an einem Wochenende. Die Finals heißt das Event, von dem die TV-Sender insgesamt 40 Stunden live berichteten, von den Meisterschaften im: Bahnrad, Bogenschießen, Boxen, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Trial, Triathlon, Turnen und Kanu.

Die Sportarten hofften, gemeinsam mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als sonst. Und Berlin, das gerne mal wieder Olympia in der Stadt hätte, wünschte sich eine Art Miniolympia mit Wettkämpfen an Orten "mit bedeutender Ausstrahlungskraft", wie es von den Veranstaltern hieß. Lassen sich all diese Wünsche an nur einem Wochenende erfüllen?

Auf der Spree ertönt das Startsignal. Die Wettbewerbe der Kanutinnen und Kanuten sind das optische Highlight der Finals. Gepaddelt wird direkt neben der East Side Gallery. Vom Ziel aus sieht man irgendwann Wasser, das zur Seite spritzt, dann die Boote. Rauhe und Hering-Pradler gewinnen das Kajak-Mixed-Finale. Einige Zuschauer sind schon vor der Siegerehrung verschwunden, aber Rauhe schnappt sich das Mikrofon. "Dieses Event war einzigartig, ihr wart super." Ihm ist egal, dass der kurze 160-Meter-Parallelsprint nur die inoffizielle deutsche Meisterschaft ist, die echte ist erst im Herbst. Er ruft: "Kommt morgen wieder!"

Samstag: 15.00 Uhr, Turnen, Max-Schmeling-Halle

In der Max-Schmeling-Halle kreischen Kinder den Countdown herunter. "Zehn, neun, acht … null." An keiner Sportstätte dieser Finals sieht man so viele Kinder wie hier, etwa die Hälfte der über 3.000 Zuschauer ist unter 18. Sie sehen, wie Elisabeth Seitz am Stufenbarren herumfliegt, und wie sie den Holm mit ihren Füßen streift. Das gibt Abzüge. Dafür gewinnt Seitz am nächsten Tag den Einzelwettkampf an diesem Gerät. Es ist ihre 22. Deutsche Meisterschaft. Alles beim Alten.

Neu ist, was es hinter der Schmeling-Halle, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, zu sehen gibt. Blaue, gelbe und rote Kästen liegen herum, daneben sind Baumstämme getürmt. Beim Trial hüpfen Frauen und Männer auf Mountainbikes ohne Sattel über sechs Hindernisse pro Sektion, die wahlweise aus Materialien wie Beton, Kabelrollen, Baumstämmen oder Ölfässern sind. Die Weltmeisterin Nina Reichenbach gewinnt bei den Frauen, Dominik Oswald bei den Männern. "Was ist das?", fragt mancher, der zufällig vorbeiläuft, dann aber doch stehen bleibt.

17:05 Uhr, Moderner Fünfkampf, Olympischer Platz

Matthias Sandten schmeißt dem Publikum einen Handkuss entgegen. Gerade hat er noch ein bisschen mehr Stimmung von der Tribüne im Olympiapark eingefordert. Dabei wirkt er von der Atmosphäre eh schon ganz aufgekratzt. Vor dem großen Olympiastadion wurde ein kleineres aufgebaut, in dem verschiedene Wettkämpfe stattfinden. Sandten wird hier gleich laufen und mit einer Laserpistole schießen. Zusammen heißt das Laser-Run und ist die letzte Disziplin im Modernen Fünfkampf. Jeder Vorsprung, den man sich erläuft, kann am Schießstand verballert werden – und auf den hat man von der Tribüne besten Blick. Sobald jemand die geforderten fünf Treffer schafft, jubeln die Leute.

Den blauen Teppich, der für die Sportler auf den letzten Metern ausliegt, erreicht zuerst Fabian Liebig. Er kann langsamer machen, der Titelverteidiger Alexander Nobis ist weit hinter ihm. Auf der Tribüne wird eifrig geklatscht. Aber nicht nur die Sieger, alle Fünfkämpfer werden angefeuert. Einen motiviert das so sehr, dass er um einen Platz jenseits der Top-15 sprintet. Sein überraschter Konkurrent schaut angesäuert.