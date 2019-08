In Berlin ist der erste Tag der sogenannten Finals zu Ende gegangen. Bei dem Sportereignis werden zehn deutsche Meisterschaften parallel ausgetragen und die Endrunden im TV gezeigt. Damit sollen auch weniger massenwirksame Sportarten eine Chance auf Aufmerksamkeit erhalten. "Wir sind eine junge Sportart und können uns hier präsentieren", sagte der neue deutsche Meister im Stand Up Paddling, Normen Weber. Dass sein Endlauf live in der ARD für ein Millionenpublikum übertragen wurde, ist Teil des neuen Konzepts.

Insgesamt sind an diesem Wochenende 3.300 Athleten in Berlin vertreten, darunter Schwimmer, Leichtathletinnen, Turner, Bahnradsportler, Bogenschützinnen, Triathleten, Boxerinnen, Kanuten und Moderne Fünfkämpferinnen. An insgesamt acht Wettkampfstätten werden 202 deutsche Meisterinnen und Meister gekürt.

Mehr zum Thema : Die Finals in Berlin © Hendrik Schmidt/​dpa Die Finals 2019 : Sport, Sport, Sport und noch ein bisschen Sport

Im Olympiastadion mit über 70.000 Plätzen blieben am ersten Wettkampftag für die Leichtathleten viele Sitze frei. Insgesamt wurden 43.000 Tickets für beide Wettkampftage verkauft, die höchste Verkaufszahl seit der Deutschen Meisterschaft 2001 in Stuttgart.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Laura Lindemann hat ihren deutschen Meistertitel über die Sprintdistanz im Triathlon verteidigt. Die 23-Jährige blieb über 750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen unter einer Stunde und erreichte nach 59:20 Minuten das Ziel auf dem Olympischen Platz. Zweite wurde Nina Eim mit 33 Sekunden Rückstand, Dritte wurde Lena Meißner mit 58 Sekunden Rückstand.

verteidigt. Die 23-Jährige blieb über 750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen unter einer Stunde und erreichte nach 59:20 Minuten das Ziel auf dem Olympischen Platz. Zweite wurde Nina Eim mit 33 Sekunden Rückstand, Dritte wurde Lena Meißner mit 58 Sekunden Rückstand. Andreas Toba sicherte sich bei den deutschen Mehrkampf- Meisterschaften seinen zweiten Titel nach 2016. Er ließ nach stabilem Sechskampf und 83,10 Punkten Titelverteidiger Marcel Nguyen (82,35) und Karim Rida aus Berlin (81,60) hinter sich. Deutsche Meisterin wurde die Kölnerin Sarah Voss mit 54,250 Punkte, vor Kim Bui (52,550) und Sophie Scheder (52,500).

Meisterschaften seinen zweiten Titel nach 2016. Er ließ nach stabilem Sechskampf und 83,10 Punkten Titelverteidiger Marcel Nguyen (82,35) und Karim Rida aus Berlin (81,60) hinter sich. Deutsche Meisterin wurde die Kölnerin Sarah Voss mit 54,250 Punkte, vor Kim Bui (52,550) und Sophie Scheder (52,500). Simon Bayer vom VfL Sindelfingen wurde mit 20,26 Metern deutscher Meister im Kugelstoßen . Der zweimalige Weltmeister David Storl landete auf Platz drei.

. Der zweimalige Weltmeister David Storl landete auf Platz drei. Der Hammerwerfer Tristan Schwandke sicherte sich mit 73,00 Metern seinen ersten nationalen Titel. Auf Platz zwei und drei kamen die Münchner Simon Lang mit 68,01 Metern und Johannes Bichler mit 66,95 Metern.

Tristan Schwandke sicherte sich mit 73,00 Metern seinen ersten nationalen Titel. Auf Platz zwei und drei kamen die Münchner Simon Lang mit 68,01 Metern und Johannes Bichler mit 66,95 Metern. Schwimmweltmeister Florian Wellbrock hat über 1.500 Meter Freistil in 14:57,30 Minuten seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigt. Bei den Frauen wurde Annika Bruhn (1:58,07) deutsche Meisterin.



in 14:57,30 Minuten seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigt. Bei den Frauen wurde Annika Bruhn (1:58,07) deutsche Meisterin. Der Olympiasieger von Athen, Ronald Rauhe, hat sich bei den deutschen Kanu -Meisterschaften zwei Titel geholt. Der Potsdamer setzte sich zunächst im Kajak-Einer-Sprint auf der 160 Meter langen Strecke vor dem Essener Max Rendschmidt durch. Im Mixed holte Rauhe anschließend im Boot mit Vereinskollegin Sabrina Hering-Pradler den Titel vor dem Essener Duo Caroline Arft und Tobias-Pascal Schulz. Im Einer-Canadier gewann Lisa Jahn aus Berlin die deutsche Meisterschaft. Die EM-Zweite besiegte im Finale Vizeweltmeisterin Annika Loske aus Potsdam.

-Meisterschaften zwei Titel geholt. Der Potsdamer setzte sich zunächst im Kajak-Einer-Sprint auf der 160 Meter langen Strecke vor dem Essener Max Rendschmidt durch. Im Mixed holte Rauhe anschließend im Boot mit Vereinskollegin Sabrina Hering-Pradler den Titel vor dem Essener Duo Caroline Arft und Tobias-Pascal Schulz. Im Einer-Canadier gewann Lisa Jahn aus Berlin die deutsche Meisterschaft. Die EM-Zweite besiegte im Finale Vizeweltmeisterin Annika Loske aus Potsdam. Maximilian Beyer gewann bei den 133. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport den Titel im Scratch-Rennen. Der Berliner setzte sich nach 15 Kilometern auf der 250-Meter-Holzpiste im Berliner Velodrom vor Moritz Malcharek aus Zepernick und dem Oberhausener Achim Burkart durch.



den Titel im Scratch-Rennen. Der Berliner setzte sich nach 15 Kilometern auf der 250-Meter-Holzpiste im Berliner Velodrom vor Moritz Malcharek aus Zepernick und dem Oberhausener Achim Burkart durch. Im Finale der Bogenschützinnen setzte sich Elena Richter mit 6:4 gegen die Silbermedaillengewinnerin von Rio de Janeiro, Lisa Unruh, durch und gewann ihren insgesamt dritten deutschen Meistertitel. Bei den Männern verteidigte Florian Kahllund aus Fokbeck seinen Titel. Er setzte sich im Stechen gegen Maximilian Weckmüller aus Kassel durch, nachdem es nach fünf Sätzen 5:5 gestanden hatte.

In der Vergangenheit fanden die Wettbewerbe meist abseits der großen Bühne statt. In Zusammenarbeit zwischen den deutschen Sportfachverbänden und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern haben nun auch kleinere Disziplinen eine realistische Chance auf Öffentlichkeit. Noch ist allerdings unklar, ob die Finals auch im kommenden Jahr wieder stattfinden werden.

Weitere Ergebnisse im Detail finden Sie hier.