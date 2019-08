Von 22 Rennen der Formel 1 findet im kommenden Jahr kein einziges in Deutschland statt. Das zeigt der Grand-Prix-Kalender, der nun veröffentlicht worden ist. Und dabei ist die Zahl der Rennen so hoch wie noch nie.



Der Grund sind finanzielle Engpässe: Der Hockenheimring in Baden-Württemberg war zwar im Gespräch, erhielt jedoch keinen Zuschlag. Der Geschäftsführer des Hockenheimrings, Georg Seiler, hatte schon im Juli die Befürchtung geäußert, dass Deutschland aus dem Kalender gestrichen werden würde. Weil das Interesse der Zuschauer abnehme, könne sich der Hockenheimring die Antrittsgebühr nicht mehr leisten. Schon in den vergangenen Jahren wurde der Grand Prix von Deutschland deshalb nur im Zwei-Jahres-Turnus ausgerichtet. Auch der Nürburgring in Rheinland-Pfalz steht bereits seit einiger Zeit aus finanziellen Gründen nicht mehr als Alternative zur Verfügung.

Die Betreiber des Hockenheimrings sehen aber noch eine minimale Chance, im nächsten Jahr vielleicht als Ersatzausrichter nachzurücken. "Sollte es bei anderen Rennstrecken Schwierigkeiten geben, wären wir für 2020 gesprächsbereit", sagte Jochen Nerpel, der neben Jorn Teske die Geschäfte führt. "Für uns war die Konstellation 2020 nicht darstellbar", sagte er und verwies auf die hohen Zuschüsse anderer Kurse durch Sponsoren oder den Staat. "In diesen Dimensionen können wir nicht mitspielen. Wir können uns als Hockenheimring kein Defizit leisten."

Neu im Formel-1-Kalender sind Rennen in Vietnam und den Niederlanden.



Der Weltrat des Internationalen Automobilverbandes FIA muss den Kalender am 4. Oktober noch beschließen. Das gilt jedoch als Formsache. "Die Saison mit der Rekordzahl von 22 Rennen hat einstimmig die Unterstützung von der FIA und allen Teams", sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte mit dem Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende.



Die Formel-1-Weltmeisterschaft beginnt am 15. März 2020 in Melbourne und endet am 29. November in Abu Dhabi.