Gregg Popovich sagt: "Der Mann im Oval Office ist ein seelenloser Feigling, der denkt, er könne groß werden, indem er andere erniedrigt."

Er sagt: "Wir haben einen pathologischen Lügner im Weißen Haus."

Er sagt auch: "Ich würde mich besser fühlen, wenn jemand dieses Amt bekleiden würde, der die Reife sowie das psychologische und emotionale Level gezeigt hat, das andere in seinem Alter haben."

Und: "Unser Land ist eine Schande."

Gregg Popovich ist von den vielen Sportpersönlichkeiten, die Donald Trump kritisieren, ziemlich sicher die hartnäckigste.



Vor drei Jahren schwärmte Donald Trump noch von dem Mann, der jetzt zu einem seiner größten Feinde geworden ist. Er sei ein toller Basketballcoach, der einen super Job mache, soll Trump über Gregg Popovich gesagt haben. So erzählen es Beobachter, die bei der Wahlkampfveranstaltung 2016 in San Antonio dabei waren. Zum Abschluss sagte Trump noch: "Ich weiß nicht, ob er auf meiner Seite ist." Jetzt weiß er es. Er ist es nicht.



Popovich kritisierte Trump direkt nach dessen Wahl. Er unterstütze die Protestmärsche von Frauen, die gegen Trump demonstrierten. Und er verbrüderte sich mit Sportlern wie Colin Kaepernick, die aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt während der US-Hymne knien.

Er unterscheidet sich von den anderen Anti-Trump-Sportlern

In San Antonio, wo Trump im Juni 2016 zu seinen Anhängern sprach, trainiert Popovich die Spurs. Fünf Mal hat er mit den Spurs die Meisterschaft in der NBA gewonnen, erstmals 1999 und zuletzt 2014. Popovich, 70, ist der erfolgreichste noch aktive Basketballtrainer der Welt – und kaum einer würde der Aussage widersprechen, dass er auch der beste ist. Seit 2016 trainiert Popovich nebenbei das US-amerikanische Nationalteam, auch bei der am Samstag beginnenden Weltmeisterschaft in China.



Eine Nationalmannschaft soll ein Land vereinen, politische Gräben verdecken. Popovich aber zeigt auf genau diese Gräben, denn er versteht knapp die Hälfte seiner Landsleute nicht mehr, er fragt sich: Wie konnten sie diesen Präsidenten wählen?

Popovich zählt zu einer ganzen Reihe an Spielern und Trainern der NBA, die Trump ablehnen. Steve Kerr etwa, der Trainer der Golden State Warriors und Popovichs Assistent bei der Nationalmannschaft, hat schon öfters den Mund aufgemacht. Mit den Warriors besuchte er Trump auch nicht im Weißen Haus, wie das für NBA-Champions üblich ist. Stattdessen traf sich sein Team in Washington mit Barack Obama. Am lautesten und vehementesten aber ist Popovich. "Unser Land braucht jemanden wie ihn, der aus einer Position der Macht und der Glaubwürdigkeit führen und vereinen kann", sagte Kerr.

Damit traf Kerr einen entscheidenden Punkt. Denn Popovich ist, was er eben ist: männlich, weiß, alt und reich. Damit unterscheidet er sich von fast allen Anti-Trump-Sportlern, wie den US-Fußballerinnen um Megan Rapinoe. In der NFL zum Beispiel hatten sich vor allem schwarze Spieler mit Kaepernick solidarisiert. Popovich kritisiert dagegen jene Bevorteilten, zu denen er selbst gehört. Er sagt: "Es ist, als ob du den 100-Meter-Lauf an der 50-Meter-Marke beginnen darfst. Du bekommst den Vorsprung nur deshalb, weil du als Weißer geboren bist."

Popovichs Vater war Kroate, seine Mutter Serbin. Er wuchs in einem diversen Viertel Chicagos auf. Schwarze, Weiße, Hispanics und Europäer lebten dort nebeneinander, arbeiteten gemeinsam in einem Stahlwerk. Sunnyside heißt das Viertel. Popovich lernte dort, dass man mit jedem gut auskommen kann, egal, woher er kommt. Später studierte er an der United States Air Force Academy. Vier Jahre spielte er dort Basketball und machte seinen Abschluss in "Soviet Studies".