E-Sport ist kein Sport – zu diesem Ergebnis kommt ein 120 Seiten umfassendes Rechtsgutachten, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Auftrag gegeben hat.



In dem Gutachten heißt es, der Begriff Sport sei "durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert". Für Spiele an der Konsole seien die körperlichen Anforderungen nicht so hoch, dass diese Spiele als "Sport im Sinne des geltenden Rechts" gewertet werden könnten. Die Gegensätze zwischen Sport und E-Sport seien "unüberbrückbar".

Das Gutachten bestätige "unsere konsequente Ablehnung zur Aufnahme von E-Sport in den organisierten Sport", sagte die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.

Das Rechtsgutachten stützt jedoch nicht alle Ansichten des Olympischen Sportbundes: Der DOSB hat im vergangenen Herbst eine Unterscheidung zwischen Sportsimulationen und eGaming festgelegt: Sportsimulationen, wie etwa das Fußballcomputerspiel Fifa, orientieren sich am eigentlichen Sport, unter eGaming werden sportferne Spiele wie Counter Strike, League of Legends oder virtuelle Kartenspiele verstanden. Sportsimulationsspiele könnten auch Vereinen und Verbänden die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln – mehrere Bundesligavereine haben bereits eigene E-Sport-Teams gegründet.

Diese Unterscheidung zwischen virtuellen Sportarten und eGaming wird im Gutachten zum E-Sport als nicht belastbar zurückgewiesen.

Ist Dartsport so viel körperlicher?

Der Präsident des eSport-Bunds Deutschland, Hans Jagnow, kritisierte die Argumentation des Gutachtens: "Viele vom DOSB anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang." E-Sport anders als Sport zu behandeln, halte er vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes für nicht tragbar.

Die DOSB-Vorsitzende Rücker wies darauf hin, dass "eine Überprüfung der inhaltlichen, vom DOSB vorgeschlagenen Unterteilung in virtuelle Sportarten und eGaming nicht Auftrag des Gutachtens war". Sie kündigte weitere Gespräche mit den DOSB-Mitgliedern und der Politik an.

Denn der Umgang mit E-Sport hat auch eine politische Komponente: Die große Koalition hatte die Förderung von E-Sport 2018 in ihrem vorläufigen Koalitionsvertrag festgehalten und sogar von der "Schaffung einer olympischen Perspektive" gesprochen. Später verwies die Regierung allerdings auf die Autonomie der Verbände bei der Anerkennung von Sportarten. Als gemeinnützig anerkannte Sportarten werden mit Steuervorteilen begünstigt.