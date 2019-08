Eintracht Frankfurt hat das Playoff-Hinspiel zur Europa League bei Racing Straßburg mit 0:1 (0:1) verloren. Lucien Zohi traf in der 33. Minute zum verdienten Sieg für den französischen Ligapokal-Gewinner Racing Straßburg. Nach der ersten Niederlage im siebten Pflichtspiel der Saison muss der Vorjahres-Halbfinalist aus Frankfurt im Rückspiel am kommenden Donnerstag zulegen, um in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen.



Schon zu Beginn hatte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter mehr Mühe als gegen Flora Tallinn und FC Vaduz in den vorausgegangenen Qualifikationsspielen. Racing spielte mutig nach vorne. "Wir fliegen nach Europa", hatten die Straßburg-Fans auf ein Plakat geschrieben. Dimitri Liénard vergab die erste große Chance der Gastgeber (12.).

Gefordert war der Bundesligist in den ersten 45 Minuten vor allem in der Defensive. Vorne leistete sich das Hütter-Team viele Fehler, das Spiel der Eintracht wirkte überhastet. Erst nach dem Seitenwechsel spielte Frankfurt mit mehr Schwung. Filip Kostić hatte in der 29. Minute die erste gute Gelegenheit, den Freistoß des Serben konnte Straßburgs Torwart Mats Sels aber parieren.



Die Franzosen präsentierten sich zunächst deutlich abgeklärter. Der Führungstreffer durch Zohi gelang nach einer schwach verteidigten Ecke. "Wir sind zu ungenau und lassen uns herauslocken. Wir müssen kompakter spielen", sagte Sportdirektor Bruno Hübner in der Pause dem Sender RTL.



Kurz nach dem Wiederanpfiff vergab Daichi Kamada zweimal die Chance zum Ausgleich (46. und 50.). Frankfurt setzte den Gegner stärker unter Druck, in der Abwehr blieb die Eintracht aber anfällig.