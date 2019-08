Es war ein Finale, bei dem am Donnerstag per Videostream die ganze Schachwelt zusah: das Stechen im Saint Louis Chess Club zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und dem Chinesen Ding Liren, das über den Sieg im Sinquefield Cup entscheiden soll.

Zwei Wochen lang hatten zwölf superstarke Großmeister gegeneinander gespielt. Am Ende liegen Carlsen und Ding mit 6,5 Punkten aus elf Partien gemeinsam auf dem ersten Platz. Im Tiebreak wird das Tempo angezogen: Erst zwei Schnellpartien mit je 25 Minuten Bedenkzeit – sie enden unentschieden. Deshalb noch zwei Blitzpartien zu je fünf Minuten.

In der ersten Blitzpartie gerät Carlsen mit Schwarz in einem Damengambit unter Druck, verbraucht schon in der Eröffnung Minute um Minute, sein Spiel kommt nicht in Fluss. Gedankenverloren greift er sich einen geschlagenen Bauern, der neben dem Brett steht, und dreht ihn in der hohlen Hand, während ihm die Zeit verrinnt.

Im Endspiel steht sein König an den Rand gedrängt, belagert von weißen Truppen; jeder Zug muss jetzt sitzen, sonst ist es aus. Ding lässt nicht locker, setzt nach, laviert, findet immer noch eine Drohung; beide haben nur noch Sekunden auf der Uhr. Da hält Carlsen plötzlich inne, zögert zwei Sekunden und überschreitet die Zeit.

Ein taktisches Scharmützel

Die zwei Sekunden werden im Livestream hingebungsvoll wiederholt, sogar in Zeitlupe.

Nun liegt Ding vorn. Carlsen, jetzt mit Weiß, muss die zweite Blitzpartie gewinnen, um auszugleichen. Spanische Eröffnung. Carlsen zieht schnell, reißt seinen Königsflügel auf, um einen Angriff vom Zaun zu brechen. Aber der Angriff kommt nicht wirklich in Fahrt, während Ding mit ruhigen Zügen seine Stellung am Damenflügel verstärkt. Plötzlich kommt es zu einem taktischen Scharmützel. Ding gibt einen Turm für einen Springer und zwei Bauern, dann die Dame gegen zwei Türme. Verwirrende Stellung. Carlsen kann eine Figur gewinnen, nein, doch nicht. Dann will er zum entscheidenden Schlag ausholen, mit der Dame im nächsten Zug matt setzen – und übersieht, dass Ding ihm noch einen Springer in den Weg werfen kann. Carlsen könnte den schlagen, würde dann aber sofort selbst mit Turm und Läufer matt gesetzt. Alle schwarzen Figuren wirken auf magische Weise zusammen.

Wieder verrinnen die Sekunden. Denkt der Weltmeister nach? Oder ist es nur der unendliche Moment der Überwindung, die Niederlage einzugestehen? Dann reicht er die Hand übers Brett – Aufgabe.

Sieger Ding. Nach der Partie wird der schüchterne Mann gefragt, wann er das Matt-Gegenmotiv gesehen habe. Zwei Züge vorher, sagt er. Aber da sei keine Zeit mehr gewesen, es zu prüfen. Da habe seine Hand einfach den Zug gemacht.

Es ist Ding Lirens größter Erfolg bisher. Wenn der 26-Jährige seine Form halten oder steigern kann, wäre er ein Favorit beim Kandidatenturnier im Frühjahr 2020, bei dem der nächste Herausforderer des Weltmeisters ermittelt wird. Als Weltranglistendritter ist Ding zur Teilnahme schon berechtigt.