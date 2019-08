Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber ist bei den diesjährigen US Open schon nach einem Spiel aus dem Turnier ausgeschieden. Sie verlor ihre Erstrunden-Partie gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 5:7, 6:0 und 4:6. Das ist Kerbers dritte Auftakt-Niederlage in Serie. Sie hat seit dem Zweitrunden-Aus von Wimbledon im Juni und der darauf folgenden Entlassung von Trainer Rainer Schüttler kein Spiel mehr gewonnen.



Gegen ihre Gegnerin erwischte Kerber einen guten Start und wirkte dominanter, konnte ihre Überlegenheit aber nicht in genügend Punkte umwandeln. Auch die Rückenverletzung Mladenovics im zweiten Abschnitt konnte Kerber nicht für sich nutzen, obwohl die Französin sich zweimal behandeln lassen musste und in ihren Bewegungen deutlich eingeschränkt war. Als im dritten Durchgang Mladenovic dann wieder mehr Druck in ihr Spiel brachte, konnte sie Kerber mit dieser unerwarteten Wende verunsichern und das Spiel somit gewinnen.



Kritik aus Expertenkreisen

Zuvor hatte es aus Expertenkreisen Kritik an Kerber gegeben. Die Spielerin hatte angekündigt, sich bei der Nachfolgersuche für Schüttler Zeit zu lassen. Zum Turnier in New York ist sie ohne Trainer erschienen. "So, wie ich Angie kenne, ist sie niemand, der eine längere Zeit alleine sein sollte. Sie ist auf jeden Fall jemand, der Führung braucht", sagte Barbara Rittner, Damen-Chefin des Deutschen Tennis Bundes. "Mit Coach hätte sie die Partie nicht verloren", sagte Rittner als Eurosport-Expertin. "Wenn nicht bald jemand an ihrer Seite ist, dann habe ich kein gutes Gefühl."



Auch Ex-Spieler Boris Becker übte Kritik an Kerber. "Da muss jetzt mal eine Entscheidung kommen, in welche Richtung die Reise geht", sagte er Eurosport vor dem Spiel. "Wie lange will sie noch Tennis spielen? Weil so macht es keinen Spaß und keinen Sinn. Das bringt ihr, uns und ihren Sponsoren nichts, wenn sie so weitermacht."



Die Spielerin wies die Kritik jedoch zurück. "Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Mir haben Matches und Selbstvertrauen gefehlt", sagte Kerber nach dem Rückschlag. Doch die Ratschläge von Rittner und Becker wies sie ab. "Ich lasse mir von niemandem Druck machen. Der Schlüssel, dass ich verloren habe, liegt nicht daran, dass ich keinen Coach habe."



Nach einem langen Aufstieg hatte Kerber 2016 bei den US Open noch gewonnen und Platz eins der Weltrangliste übernommen. Nach einer schwierigen Phase gelang ihr 2018 der Sieg in Wimbledon gegen Serena Williams.