Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Anklage gegen die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in der WM-Affäre zugelassen. Es bestehe bei insgesamt vier Angeklagten ein hinreichender Tatverdacht, gab das OLG bekannt. Auch der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und der ehemalige Fifa-Generalsekretär Urs Linsi gehören zu den Beschuldigten. Das Landgericht Frankfurt hatte die Anklage im Oktober des vergangenen Jahres noch abgelehnt.



Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, eine Rückzahlung von 6,7 Millionen Euro bei der WM-Organisation an den Weltverband Fifa verschleiert zu haben. Dadurch sei eine falsche Steuererklärung für das WM-Jahr 2006 abgegeben worden. Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuern sowie Solidaritätszuschlag seien in Höhe von über 13,7 Millionen Euro zugunsten des DFB verkürzt worden, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren möglich

Nach Angaben des OLG drohen den Angeklagten Freiheitsstrafen bis fünf Jahre oder Geldstrafen. Dazu verurteilt werden könne man "bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen"; wenn man die Behörden "über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis" lasse oder "pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt", hieß es in der Mitteilung des OLG.

Anfang des Monats waren Zwanziger, Schmidt und Linsi von der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts des Betrugs in Mittäterschaft und Niersbach wegen des Verdachts des Betrugs in Gehilfenschaft rund um die Fußball-WM 2006 angeklagt worden.

Der ehemalige Chef des WM-Organisationskomitees Franz Beckenbauer gehört beim Verfahren in Frankfurt nicht zu den Beschuldigten. In der Schweiz wurde sein Verfahren von den weiteren Beschuldigten wegen Beckenbauers Gesundheitszustand abgetrennt.