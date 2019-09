Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat die Ermittlungen gegen den HSV-Fußballspieler Bakery Jatta eingestellt. "Aus den dem Bezirksamt vorliegenden Unterlagen gehen keine belastbaren Anhaltspunkte hervor, die ausländerrechtliche Maßnahmen begründen würden. Die aufgekommenen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben haben sich im Rahmen der Anhörung nicht bestätigt", teilte die Behörde mit. Seine Aufenthaltserlaubnis ist demnach nicht mehr in Gefahr. Zuvor bestanden Zweifel an der Identität des Spielers.

Anfang August kam die Zeitschrift Sport Bild mit einer Geschichte über den HSV-Spieler Jatta raus. Darin warfen die Journalisten dem Spieler vor, falsche Angaben in offiziellen Dokumenten gemacht zu haben. Er soll mit Nachnamen in Wahrheit nicht Jatta, sondern Daffeh heißen und sich zwei Jahre jünger gemacht haben. Laut HSV-Website ist Jatta im Juni 1998 in Gambia geboren worden.

Das wäre auch deshalb problematisch gewesen, weil der aus Gambia stammende Jatta im Sommer 2015 als Flüchtling in Deutschland eingereist war und damals sein Alter mit 17 angegeben hatte. Damit galt er als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling. Hätte Jatta als Erwachsener einen Asylantrag gestellt, wären seine Chancen gering gewesen. So stellte er keinen Asylantrag – und bekam eine Aufenthaltserlaubnis. Mit 18 unterschrieb Jatta seinen ersten Profi-Vertrag beim HSV und erhielt einen Aufenthaltstitel, der direkt an seinen Vertrag geknüpft ist. Dieser läuft bis ins Jahr 2024.



Wegen der Zweifel an der Identität Jattas haben der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC Einspruch gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den HSV eingelegt. Alle drei Teams hatten gegen den Tabellenführer verloren.