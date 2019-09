Alle sprachen über ihn, nur er selbst sagte nichts. Er musste ja froh sein, dass ihm seine Eltern erlaubt hatten, überhaupt mitzuspielen. Frenkie de Jong sagte: "Ansu ist ein Spieler mit einem großen Talent, der sehr gut mit dem Ball ist. Er hat eine große Zukunft vor sich." Sein Trainer Ernesto Valverde: "Ansu ist ein Spieler, der etwas Spezielles an sich hat. Er wirkt reifer als ein normaler 16-Jähriger." Das waren noch die diskreteren Sätze. "Von welchem Planeten kommst du?", fragte etwa die spanische Zeitung Sport in Anlehnung an den Livekommentar zu Diego Maradonas legendärem Tor gegen England bei der Weltmeisterschaft 1986. Die Sporttageszeitung Marca schrieb: "Barcelonas Schatz zeigt den Weg." Und die AS meinte: "Ansu Fati strahlt."

Am Samstag hatte Anssumane Fati, genannt Ansu, beim 5:2-Ligasieg gegen Valencia sein Startelfdebüt für den FC Barcelona gegeben. Sechzehn Jahre, zehn Monate und dreizehn Tage war er da alt. Zu jung, um nach 21 Uhr ohne Sondererlaubnis der Eltern Profifußball zu spielen. Aber alt genug, um die Spanier kirre zu machen. Es dauerte keine zwei Minuten im Spiel gegen Valencia, bis Fati sein erstes Tor im Camp Nou schoss. Auf der Tribüne musste der noch verletzte Lionel Messi schmunzeln, auf dem Feld beglückwünschte ihn fast die komplette Mannschaft und die Fans beklatschten ihn nach dem ausführlichen Torjubel noch einmal extra. Danach sangen sie seinen Namen. Nur fünf Minuten später bereitete Fati das 2:0 durch de Jong vor. Sie lieben diesen Ansu Fati schon jetzt, obwohl er erst 117 Minuten für Barça gespielt hat.

Das liegt zum einen daran, dass es nicht mal in Barcelona so oft vorkommt, dass ein 16-Jähriger die Gegner schwindelig spielt. Vor allem aber hängt es zusammen mit seiner Ausbildung in der Nachwuchsakademie La Masia, auf die sie in Barcelona mächtig stolz sind. Der Ex-Kapitän Carles Puyol wurde dort ausgebildet, auch Xavi und Andrés Iniesta. Aus dem aktuellen Team neben Messi auch Sergio Busquets und Gerard Piqué. Zuletzt kamen aus La Masia zwar immer noch gute Spieler, aber eben kein Busquets mehr und schon gar kein Iniesta oder Messi. Nur noch wenige schafften den Sprung in die erste Mannschaft.

Fati, so hoffen viele im Verein, könnte mal wieder ein ganz großes Talent aus der eigenen Jugend sein. Einer, mit dem sich die Fans identifizieren können, denn es gehört ja zur Clubphilosophie, Topspieler selbst zu formen.

Um Fatis Lebensgeschichte werden bereits Mythen gesponnen. Mit sechs oder sieben Jahren kam er von Guinea-Bissau nach Spanien, so viel ist klar. Sein Vater Bori Fati sagt, er habe gar keine Ahnung gehabt, dass sein Sohn Fußball spiele. Erst die Dorfbewohner hätten ihn darauf hingewiesen. Der Vater soll der Chauffeur von Juan Manuel Sánchez Gordillo gewesen sein. Gordillo, der sich selbst als Anarchist bezeichnet, ist seit 1979 Bürgermeister des 3.000-Einwohner-Dorfes Marinaleda, das durch eine Vollversammlung verwaltet wird. Andere sagen, Bori Fati sei Müllfahrer gewesen. Aber den Legendenstrickern ist das egal.

Dass er schon eingesetzt wird, ist auch dem Pech anderer geschuldet

Jedenfalls spielte Ansu Fati in der Jugend zunächst für den FC Sevilla, mit zwölf wechselte er zu Barça. Vor Kurzem unterschrieb er einen Vertrag bis 2022, Ausstiegsklausel: 100 Millionen Euro. Der spanische Fußballverband will Fati so schnell wie möglich einbürgern, der scheint davon nicht abgeneigt zu sein, könnte aber auch für Guinea-Bissau oder Portugal spielen.

Dass Fati schon zu Saisonbeginn eingesetzt wird, ist auch ein bisschen dem Pech anderer geschuldet. Im Sommer hatte Barcelona groß eingekauft, allein de Jong und Antoine Griezmann kosteten zusammen fast 200 Millionen Euro. An Fati als wichtigen Teil des Kaders dachte keiner, eigentlich sollte er in der U19 spielen. Dann aber verletzten sich Messi, Luis Suárez und Ousmane Dembélé. Also ließ Valverde Fati in der ersten Mannschaft mittrainieren und der traf gleich bei seinem zweiten Kurzeinsatz in Osasuna. Und wenn man die Töne im Camp Nou richtig interpretiert, sind viele Fans ganz froh darüber, dass es im Sommer doch nichts wurde mit einer Rückverpflichtung von Neymar. Lieber begutachten sie Fati.

"Was wir im Training sehen, zeigt er auch in den Spielen", sagte Valverde. Beim 2:0 gegen Valencia konnte man besonders gut erkennen, welche Fähigkeiten der Trainer meinte: Noch ohne Ball täuschte Fati seinen Gegenspieler und entwischte in dessen Rücken. Mit Ball lief er in den Strafraum und dribbelte vorbei an Ezequiel Garay, einem verdienten Innenverteidiger. Garay wollte ihn noch am Arm festhalten, aber selbst das schaffte der Argentinier nicht mehr. Jetzt lachte Messi auf der Tribüne.

Vielleicht spielt Fati am Dienstagabend (21 Uhr) in Dortmund zum ersten Mal in der Champions League. Messi steht zwar wieder im Kader, dass er beginnt, ist aber fast ausgeschlossen. Wenn Fati sogar treffen sollte, würde er zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Champions League. Mit über 80.000 Zuschauern im Westfalenstadion muss man allerdings auch erst mal klarkommen. Vielleicht setzt Valverde also auf einen Doppelsturm aus Griezmann und Suárez und ohne Fati. Über diesen hatte er ja gesagt: "Wir müssen ihn schützen."