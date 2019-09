Vor der Weltmeisterschaft in China hieß es, diese Nationalmannschaft sei die talentierteste in der Geschichte des deutschen Basketballs. Von einer Medaille hatten sie beim Deutschen Basketball Bund geträumt, mindestens das Viertelfinale sollte es werden. Nun ist das deutsche Team ausgeschieden, weil es nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich auch das zweite Spiel gegen die Dominikanische Republik verloren hat. Gegen die Dominikanische Republik!

Die Niederlage gegen die Außenseiter zu analysieren, ist schwer möglich, weshalb es der Bundestrainer Henrik Rödl erst gar nicht versuchte. Nach dem 68:70 am Dienstag sagte er im Interview bei Magenta Sport nicht viel mehr als: "Es war ein schwerer Gegner", was nicht stimmte, die Dominikaner haben eines der schwächsten Teams bei dieser WM. Sie leisteten sich auch gegen Deutschland unerklärliche Fehler, liefen etwa zu lange, ohne den Ball zu dribbeln. Aus irgendwelchen Gründen waren sie trotzdem besser als die Deutschen. Rödl sagte: "Wir bleiben im Moment unter unseren Möglichkeiten", was wiederum total stimmte.

Vielleicht lohnt es sich, vier Jahre zurückzugehen, um zu verstehen, was den Deutschen gerade passiert. 2015, die Vorrunde der EM in Berlin. Deutschland war gerade dramatisch gegen Spanien ausgeschieden, da betrat der große blonde Spieler mit der Nummer 14 noch einmal den Court. Jeder im Publikum stand auf und klatschte noch einmal für Dirk Nowitzki, der nie wieder für die deutsche Nationalmannschaft spielen sollte. Nowitzkis Abschied war das Ende einer Periode, in der Deutschland zwei Medaillen gewann, bei der WM 2002 (Bronze) und der EM 2005 (Silber). Und es sollte auch das Ende einer Zeit sein, in der man gerade nach 2005 weitestgehend abhängig war von einem Spieler. Nowitzki hatte ja immer in den sehr wichtigen Momenten den Ball in die Hand bekommen, und in den ein bisschen wichtigen.

Mittlerweile gibt es viele gute deutsche Basketballer

Die neue Mannschaft um den NBA-Profi Dennis Schröder ist ausgeglichener. Schröder sticht zwar heraus, aber es gibt mittlerweile viele gute deutsche Basketballer, die in ihren Vereinen wichtige Rollen übernehmen. Deutschland qualifizierte sich souverän für die WM, besiegte sogar zweimal Serbien, die aktuell wohl zweitbeste Basketballnation hinter den USA. Mit einem breiten Kader, in dem jeder ein bisschen was beiträgt, wollte man auch gegen eigentlich bessere Teams wie Spanien, Griechenland oder Serbien bestehen.

Dann kam das erste Viertel gegen Frankreich. Vier Punkte erzielten die Deutschen in den ersten zehn Minuten, 16 die Franzosen. Anschließend verteidigte Deutschland besser und siegte fast noch (74:78). Die Verteidigung sollte und musste der große Trumpf dieser Mannschaft sein. Der Center Maxi Kleber von den Dallas Mavericks räumte tatsächlich unter den Körben auf, in den ersten zwei Spielen blockte er bereits sechs Würfe. Aber die großen Spieler wie Kleber, Daniel Theis und Johannes Voigtmann mussten gegen die Dominikanische Republik immer wieder aushelfen, weil ihre kleineren Kollegen nicht mit ihren Gegenspielern mitkamen – auch nicht Dennis Schröder.

Der Anführer, der Schröder sein soll, ging eben nicht voran. Er schlief schon im ersten Viertel, mal lief ihm der Gegenspieler im Rücken davon, mal fiel er auf eine simple Täuschung herein. Schröder verteidigt in der NBA schlecht, aber die Deutschen hatten gehofft, dass er bei der WM, wo er einer der Schnellsten ist, zumindest nicht negativ auffallen würde. Man muss Schröder aber zugutehalten, dass er offensiv die Hauptlast trug. Fast alle Angriffe begannen beim 25-Jährigen und meist endeten sie auch bei ihm. Voigtmann, der gegen Frankreich 25 Punkte erzielt hatte, warf gegen die Dominikaner nur zweimal auf den Korb, weil Schröder 18 Würfe nahm (fünf Treffer) und ansonsten auf Daniel Theis ablegte (sechs Treffer bei 16 Versuchen). Besonders einfallsreich war diese Spielweise nicht. Aber welche Optionen blieben Rödl?