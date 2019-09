Spaniens "Goldene Generation" hat sich mit einer Basketball-Gala zum Weltmeister gekrönt und die Titelhoffnungen von Außenseiter Argentinien zerstört. Das Team um NBA-Champion Marc Gasol feierte im Finale am Sonntag in Peking einen überlegenen 95:75-(43:31)-Sieg. Wie bereits 2006 sicherte sich Spanien damit – als Nachfolger der im Viertelfinale an Frankreich gescheiterten USA – die Naismith-Trophäe.



Aufbauspieler Ricky Rubio glänzte bei Spanien mit 20 Punkten und sieben Rebounds. Marc Gasol zeigte mit 14 Zählern, sieben Rebounds und sieben Vorlagen eine komplette Vorstellung. Der 34 Jahre alte Center hatte im Sommer mit den Toronto Raptors den NBA-Titel geholt und ist wie der gleichaltrige Rudy Fernández noch aus dem Weltmeisterkader von 2006 dabei. Seit diesem WM-Triumph holte Spanien neun internationale Medaillen, darunter die Europameistertitel 2009, 2011 und 2015.



Vor den Augen ihrer Legende Manu Ginóbili wirkten die Argentinier von der immensen Chance auf der großen Bühne überfordert, erlaubten sich leichte Ballverluste und schlechte Abschlüsse. Spanien erwischte hingegen einen Blitzstart, verteilte den Ball, dominierte beim Rebound und lag schnell mit 12:2 vorn. Argentiniens Coach Sergio Hernández versuchte, sein Team bereits nach knapp drei Minuten mit einer ersten Auszeit zu beruhigen.



Einseitiges Finale nach spanischem Blitzstart

Bis auf 17 Punkte zog der Favorit in der ersten Halbzeit davon. "Spaniens große Erfahrung macht hier den großen Unterschied", kommentierte NBA-Legende Kobe Bryant. Auch die zweite Halbzeit startete Spanien mit einem 12:2-Lauf. Im Schlussabschnitt kam Argentinien auf zwölf Punkte Rückstand heran, konnte das einseitige Finale aber nicht mehr offen gestalten.

Zuvor hatte sich Frankreich mit einem 67:59 (21:30) gegen Australien im Spiel um Bronze noch eine Medaille gesichert. Deutschland beendete die WM auf dem enttäuschenden 18. Platz. Es war das schlechteste Resultat eines deutschen Teams bei bisher sechs WM-Teilnahmen.