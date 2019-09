Der Top-Favorit Kenenisa Bekele hat den 46. Berlin-Marathon gewonnen – den Weltrekord aber knapp verpasst. Der Äthiopier lief nach 2:01:41 Stunden als Erster ins Ziel und blieb damit nur zwei Sekunden über dem Weltrekord, den der Kenianer Eliud Kipchoge an gleicher Stelle im Vorjahr aufgestellt hatte.

Hinter Bekele landete sein Landsmann Birhanu Legese (2:02:48). Sisay Lemma (2:03:36) rundete als Dritter den äthiopischen Dreifach-Erfolg ab.

Auch den Frauen gewann eine Läuferin aus Äthiopien: Ashete Bekere lag mit einer Zeit von 2:20:14 Stunden vor Mare Dibaba, die sieben Sekunden langsamer war. Platz drei sicherte sich die Kenianerin Sally Chepyego in 2:21:06 Stunden.



Die für Deutschland startende Melat Kejeta sicherte sich in starken 2:23:58 Stunden gleich in ihrem ersten Marathon die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio. Der Regensburger Philipp Pflieger musste aufgeben und verpasste damit die Qualifikation für Olympia 2020. Zwar konnte der 32-Jährige lange gut mithalten, doch eine Verletzung stoppte den Langstrecken-Spezialisten.



Insgesamt wurden 46.983 Läuferinnen und Läufer erwartet – so viele wie noch nie. Dazu kommen mehr als 5.000 Inlineskater, etwa 160 Handbikerinnen und 69 Rennrollstuhlfahrer.