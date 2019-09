Wer spielte wie gegen wen?

Das war irgendwie klar: Ihre Sympathien haben die Sachsen, das neue Geld ist Ihnen sympathischer als das alte. Wobei das Hoffenheimer und das Wolfsburger Ergebnis der Herzchenwertung gegen diese These spricht.







Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Den Videobeweisball aus Berlin. Der 2:1-Sieg von Werder bei Union Berlin war das schlechteste, aufregendste Fußballspiel der Saison. Niemand behielt einen kühlen Kopf, es war betreutes Ausrasten. Schon nach zwei Minuten gab der Schiedsrichter Tobias Welz auch nach Sichtung am Monitor einen Elfmeter für Werder, obwohl Davy Klaassen in der Szene einfach nur bewies, dass er gut abheben kann. Die beiden späteren Elfmeter (ein Handspiel von Werders Groß und ein Trikotzieher von Unions Trimmel) waren dann korrekt, ein Handspiel von Unions Lenz hingegen blieb zu Recht ohne Folgen. Zwei von drei Elfmetern gingen rein, beim dritten führte die anschließende Ecke zum Tor. Welz schickte am Ende noch die beiden Ex-Dortmunder Subotić und Şahin mit Gelb-Rot vom Feld, was zumindest bei Şahin wegen eines zu schnell ausgeführten Freistoßes sehr kleinlich war. "Da lach ich mich kaputt", sagte Werders Florian Kohfeldt, der Gelb sah, weil er angeblich lauter schrie als Herbert Grönemeyer. Subotić hatte direkt vor ihm seinen Spieler in die Bande geräumt. Unions Kapitän Christopher Trimmel sagte die bemerkenswerten Sätze: "Eigentlich für mich zu wenig Fußball, mehr Diskussionen. Da müssen wir uns alle mehr beteiligen und auch dem Schiedsrichter helfen."



Dennoch, Subotić bleibt trotz der beiden dummen Fouls ein Geschenk für die Liga.



Neven Subotić, meine Damen und Herren. (Quelle: Programmheft des FC Union) pic.twitter.com/S885lVWLEb — mars (@spielbeobachter) 14. September 2019

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das angekündigte Spitzenspiel von Leverkusen und Dortmund. Ex-BVB-Trainer Peter Bosz wählte bei seiner Rückkehr nach Dortmund eine Aufstellung, die Fragen aufwarf. Julian Baumgartlinger und Lars Bender spielten im Mittelfeld, Kerem Demirbay und Leon Bailey blieben zunächst draußen. Das ist so, als ob man den Kia Sorrento nimmt, wenn man einen Maybach und einen Lotus in der Garage hat. Die erhoffte Stabilität im Mittelfeld war genauso groß wie Leverkusens Punkteausbeute: gegen null. Der BVB ließ Bayer keine Luft zum Atmen, die Tore fielen nach teilweise sehenswerten Kombinationen der Dortmunder Stürmer. Da war er wieder, der gute BVB. Und zur Halbzeit bedankte er sich bei allen, die sich einer Nazidemo vor dem Spiel in den Weg gestellt haben. Es kann so einfach sein, cool rüberzukommen.

Wer stand im Blickpunkt?

Die Düsseldorfer Seitenlinie. Die Begrenzungen im Fußball werden meist aus Calciumcarbonat hergestellt, was wichtig ist, denn Baukalk oder Kalkhydrat sollte nicht verwendet werden, ätzt nämlich. Wer weiß, hätte der Düsseldorfer Platzwart eine andere Calciummischung verwendet, wäre die Streuung der Linie vielleicht nicht so gewesen und der Ball vor dem Düsseldorfer Tor klar im Aus. So aber rätselt die Fußballszene seit drei Tagen, wie viele Standbilder man noch entwerfen muss, um festzustellen, dass man es nicht klären wird. Fußball kann absurd sein. Die Livebilder deuteten auf Aus hin, doch der Ball muss, um im Aus zu sein, nicht nur mit der Auflagefläche hinter der Linie sein, sondern mit vollem Umfang. Es könnte also sein, dass noch ein Nahtfetzen des Balles die Linie streifte, aber ganz sicher ist das eben nicht. Wer Wolfsburger war, hatte natürlich eine klare Meinung: "Ob das ein Millimeter ist oder nicht, das ist Fußball. Der Ball ist ganz klar im Aus", sagte Wout Weghorst. Er gab allerdings auch zu, dass seine Mannen den Sieg selbst in der zweiten Hälfte verzockt haben: "Das haben wir einfach scheiße gemacht." Das war erfrischende Ehrlichkeit im Postfaktenzeitalter.



Wer ein bisschen Schiri üben will: