FC Schalke 04 – FSV Mainz 05 2:1 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat seine kleine Siegesserie dank Amine Harit ausgebaut und den möglichen Sprung an die Tabellenspitze nur knapp verpasst. Für zumindest eine Nacht hat der Verein nun aber den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga erobert. Die Königsblauen gewannen zum Auftakt des 5. Spieltages gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (1:0). Sie überholten mit diesem dritten Sieg in Folge den Revierrivalen Borussia Dortmund, der am Sonntag bei Eintracht Frankfurt antritt.



Der Ex-Mainzer Suat Serdar traf vor 58.687 Zuschauern in der 36. Minute für Schalke, dem eingewechselten Mainzer Karim Onisiwo (75.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Amine Harit (89.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Für die Mainzer war es die vierte Niederlage in dieser noch jungen Bundesligasaison.

Noch sehr viel gäbe es zu verbessern, hatte Schalke-Coach David Wagner vor der Partie im DAZN-Interview gemahnt. Jeder Überschwang sollte nach dem 5:1 in Paderborn vermieden werden.