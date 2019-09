Inhalt Seite 1 — Schalke schauen lohnt sich allein wegen einem Seite 2 — Doch kein Abstieg Auf einer Seite lesen

Wer spielt wann gegen wen?

Auch in dieser Woche wieder: Wir sammeln Herzchen.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Leipzig gegen Schalke, ein echtes Spitzenspiel. Der Tabellenführer aus Leipzig hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Behutsam versucht Julian Nagelsmann, der Mannschaft den Rangnick-Fußball auszutreiben, ohne sie dabei zu überfordern. Das Ergebnis ist sehr unterhaltsam. Aber: Der Gegner aus Schalke könnte die Leipziger theoretisch vom ersten Platz verdrängen. Drei Spiele nacheinander hat S04 zuletzt gewonnen. Schalke spielt zwar immer noch nicht am schönsten, aber dafür wieder erfolgreich. Vorerst ist man mit diesem Prinzip "Tedesco" (aus Jahr eins) ganz zufrieden. Und für gelegentliche Schmankerl sorgt Amine Harit. In der Bundesliga haben nur wenige eine ähnlich gute Technik wie der Marokkaner, meist braucht es mehr als einen Gegenspieler, um ihn zu stoppen. In der vergangenen Saison war er trotzdem oft außen vor, es hieß, abseits des Platzes falle er nicht immer positiv auf. Aber in dieser Saison ist er bisher Schalkes Bester. Am vergangenen Wochenende bereitete er gegen Mainz das erste Tor vor und machte das entscheidende mit dem Außenrist. Schon in Paderborn hatte er zwei Tore geschossen. Schalke zu gucken, lohnt sich momentan allein wegen Harit.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

BVB gegen Bremen. Die Dortmunder haben schon nach fünf Spieltagen schlechte Laune. Einerseits glauben immer mehr, dass Lucian Favre vielleicht doch nicht der richtige Trainer ist. Zudem hat das Unentschieden in Frankfurt samt müßiger Mentalitätsdebatte die Stimmung noch mal gedrückt. Bremen hingegen kann über die Probleme des Drittplatzierten nur lachen. Vergangenen Samstag fehlten zehn Spieler verletzt. Langsam wird die Verletztenliste kürzer, aber Krankenpfleger ist im Bremen noch immer ein krisensicherer Job.



Wer steht im Blickpunkt?

Uli Hoeneß – wer sonst? Keiner liefert so beständig wie er. Wir sagten ja schon, dass er uns fehlen wird, aber solange er noch da ist, wird Uli gewürdigt. An dieser Stelle bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Die süddeutsche Presse sollte sich ein Beispiel nehmen! Der aktuellste Hoeneß: Er drohte dem DFB, "keine Nationalspieler mehr abzustellen", sollte Marc-André ter Stegen zukünftig anstelle von Manuel Neuer im Tor stehen. Überhaupt würden dem Jogi Löw bald schon "die Ohren klingeln". Später sagte Hoeneß, er würde die Aussagen so nicht mehr treffen. Da war es aber schon zu spät und man fragt sich nicht nur, wann Hoeneß sein Gespür für Debatten und den richtigen Zeitpunkt, sie zu führen, abhandenkam. Sondern auch, was eigentlich ein Joshua Kimmich so von einem Nationalmannschaftsboykott des FC Bayern hält.