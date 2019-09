FC Bayern München – Roter Stern Belgrad 3:0 (1:0)

Der FC Bayern München ist mit dem erhofften klaren Heimsieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovač gewann die Auftaktpartie in der Gruppe B gegen Roter Stern Belgrad mit 3:0 (1:0). Kingsley Coman brachte den deutschen Fußball-Rekordmeister vor 70.000 Zuschauern in der 34. Minute in Führung. Robert Lewandowski (80.) und Thomas Müller (90.+1) machten in der Schlussphase alles klar. Zum 16. Mal in Serie gewannen die Bayern damit ihr Auftaktspiel in der europäischen Fußball-Königsklasse. In ihrer Gruppe treffen die Münchner noch auf Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus.



Kritikpunkt war die mangelnde Chancenverwertung, auch der spielfreudige Coutinho versuchte es wiederholt vergeblich, ein Abseitstor des Brasilianers zählte nicht. Die Bayern stehen nun an die Spitze von Gruppe B.



Bayer Leverkusen – Lok Moskau 1:2 (1:2)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist mit einer Heimniederlage in die Champions League gestartet. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz verlor gegen Lokomotive Moskau mit 1:2 (1:2). Der polnische Nationalspieler Grzegorz Krychowiak (16. Minute) und Dmitri Barinow (37.) erzielten vor 26.592 Zuschauern die Treffer für den russischen Pokalsieger. Weltmeister Benedikt Höwedes, der trotz einer kürzlich erlittenen Verletzung in der Moskauer Startelf stand, beförderte den Ball zum 1:1-Ausgleich ins eigene Tor (25.). Nächster Gegner der Werkself ist am 1. Oktober auswärts Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo.

"Es ist ganz klar unsere Aufgabe zu gewinnen", hatte Bayer-Trainer Bosz noch einen Tag zuvor verkündet. Doch von einem Siegeswillen war bei seinem Team nur wenig zu sehen. Von Beginn an taten sich die Leverkusener gegen die defensiven Moskauer schwer. Zwar hatten die Gastgeber wesentlich mehr Ballbesitz als ihr Gegner, doch in Gefahr brachten sie die von Höwedes organisierte Lok-Abwehr kaum.