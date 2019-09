Die Zuschauer buhten, pfiffen, manche schrien. Es war nichts Gutes, das Daniil Medwedew entgegenflog, aber egal: Der Russe legte leicht den Kopf nach hinten und streckte seine Arme nach oben wie Antennen. Als wollte er den Unmut des Publikums nach seinem Sieg in der vierten Runde der US Open gegen den Deutschen Dominik Koepfer in sich aufsaugen. Kommunikation ist ja immer ein Prozess zwischen Sender und Empfänger. In diesem Fall machte Medwedew aus negativen Botschaften einfach positive.

"Ich lag 0:6, 0:2 hinten und vor dem Match hatte ich solche Schmerzen, dass ich dachte, ich könnte nicht spielen", sagte er im Interview nach dem Spiel, die beim Tennis auch immer über die Stadionlautsprecher wiedergegeben werden. "Aber ihr", gemeint waren die Zuschauer, "habt mir so viel Energie gegeben, indem ihr gegen mich wart, dass ich gewonnen habe." Danke für euren Hass!

Die New Yorker können Medwedew, den Weltranglisten-Fünften, nicht ausstehen, und dem gefällt das auch noch. Vielleicht entwickelt sich da gerade eine Hassliebe, der man die nächsten zehn Jahre beim Gedeihen zuschauen kann. Es begann am vergangenen Samstag während Medwedews Sieg gegen den Spanier Feliciano Lopez: Medwedew schlägt einem Balljungen (eigentlich ein Ballmann) ein Handtuch aus der Hand; das Publikum buht; Medwedew wirft seinen Schläger; das Publikum buht lauter; Medwedew zeigt den Zuschauern den Stinkefinger.

Um die Beziehung US Open-Medwedew zu verstehen, sollte man sich beide Streithansel genauer anschauen. Einerseits sind da die eigenwilligen New Yorker Tennisfans, die niemand so ganz versteht. Sie halten sich selbst und ihre Stadt für das Größte. Andere Größen werden nicht akzeptiert, zum Beispiel der Weltranglisten-Erste Đoković, der nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe ausgepfiffen wurde. Die New Yorker mögen ihn nicht, er ist ihnen wohl zu forsch. Rafael Nadal und vor allem Roger Federer werden dagegen verehrt, sie sind wohl zugleich großartig und bescheiden genug.