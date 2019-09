Eintracht Frankfurt – FC Arsenal 0:3 (0:1)

Eintracht Frankfurts Start in die Europa League ist misslungen. Die Hessen verloren am ersten Spieltag der Gruppenphase mit 0:3 (0:1) gegen Vorjahresfinalist FC Arsenal. In einem über weite Strecken hochklassigen Duell mit dem englischen Spitzenteam wird das eindeutige Ergebnis dem Spielverlauf nicht gerecht. Joe Willock (38. Minute) schießt Arsenal in der ersten Halbzeit in die Führung, in der Endphase machen Bukayo Saka (85.) und Pierre-Emerick Aubameyang (88.) für den Londoner Verein alles klar.



Nach der ersten internationalen Heimniederlage seit 2006 gerät die Eintracht, die im Vorjahr mit sechs Siegen aus sechs Gruppenspielen eine deutsche Bestmarke aufgestellt hatte, schon recht früh unter Druck. Vor allem in der Abwehr gab es immer wieder Probleme. Mit schnellen Angriffen versuchten die Frankfurter, Arsenal zu überrumpeln. Das Team aus London blieb aber gefährlicher. Zunächst verpassten Willock (29.) und Emile Smith Rowe (32.), der an Kevin Trapp scheiterte, die Führung, ehe Willock mit einem abgefälschten Schuss doch noch erfolgreich war.

Nach der Halbzeit setzte Arsenal auf Konter, die von der Frankfurter Hintermannschaft teils mit größter Mühe unterbunden werden mussten. Der Ex-Gladbacher Granit Xhaka schoss einen Freistoß von der rechten Seite an die Latte von Trapps Tor (56.). Saka vollendete einen Konter mit einem satten Linksschuss, der frühere Dortmunder Aubameyang traf kurz darauf mit rechts zum Endstand.



Im zweiten Spiel tritt die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am 3. Oktober in Portugal bei Vitoria Guimaraes an. Dominik Kohr wird dabei fehlen, er sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte.