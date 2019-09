Lionel Messi ist zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der Argentinier vom FC Barcelona wurde vom Weltfußballverband Fifa auf einer Gala im Teatro alla Scala in Mailand ausgezeichnet. Damit ist Messi, der die Auszeichnung bereits 2009, 2010, 2011, 2012 und 2015 erhielt, mit sechs Titeln alleiniger Rekordhalter – sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo wurde fünf Mal zum Weltfußballer gewählt. Ronaldo blieb der Veranstaltung fern, obwohl er ebenfalls für den Preis nominiert war, wie auch der niederländische Abwehrspieler Virgil van Dijk vom FC Liverpool.



Messi dankte allen, die für ihn gestimmt hatten, "auch wenn individuelle Auszeichnungen zweitrangig für mich sind. Es ist ein einmaliger Moment für mich, und es ist gut, mit meiner Familie und meinen Kindern zu feiern", sagte er nach der Titelverleihung. Der Stürmerstar hatte in den vergangenen Monaten eine starke Saison in der spanischen Liga gespielt. Mit dem FC Barcelona hatte er erneut die spanische Meisterschaft gewonnen und mit 36 Toren in 34 Ligaspielen zu dem Sieg beigetragen. In der Champions League, in der Messi zwölf Tore in zehn Spielen erzielt hatte, war Barcelona im Halbfinale am späteren Titelträger FC Liverpool gescheitert.

Jürgen Klopp zum Welttrainer des Jahres gewählt

Der Trainer, der den FC Liverpool in der vergangenen Saison am FC Barcelona vorbei ins Finale und später zum Sieg führte, wurde ebenfalls geehrt: Jürgen Klopp wurde zum Welttrainer gewählt. Der frühere Bundesliga-Coach, der den FSV Mainz und Borussia Dortmund trainiert hatte, bevor er 2015 nach Liverpool wechselte, ist der dritte deutsche Trainer, der in den vergangenen Jahren mit dem begehrten Titel ausgezeichnet wurde. 2013 war Jupp Heynckes als Trainer des FC Bayern nach dem Triumph in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League ausgezeichnet worden, im Folgejahr wurde Joachim Löw als Weltmeistertrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft bei dem Turnier in Brasilien geehrt.



"Wow! Was kann ich dazu sagen? Ich muss mich bei vielen Menschen bedanken, angefangen bei meiner Familie, die daheim sitzt und hoffentlich zuschaut", sagte Klopp nach der Verleihung des Preises, für den auch der ehemalige Barcelona- und Bayern-Trainer Pep Guradiola von Manchester City und Mauricio Pochettino von Tottenham Hotspur nominiert waren. Damit kamen alle drei für die Auszeichnung nominierten Teamchefs aus der englischen Premier League.



In die Fifa-Weltelf, eine fiktive Auswahl der besten Spieler der Welt, wurde auch dieses Jahr kein deutscher Spieler gewählt. Die "FIFA/FIFPro World11" wird nach Fifa-Angaben von "Tausenden Profifußballern aus aller Welt" gewählt. Auch Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und nach Manuel Neuer die Nummer zwei im Tor der deutschen Nationalmannschaft wurde nicht in die Auswahl gewählt. Stattdessen stand im Tor der fiktiven Elf der brasilianische Nationaltorwart Allisson, ebenfalls vom FC Liverpool, dem sich ter Stegen auch in der Kategorie des Welttorhüters geschlagen geben musste.

Megan Rapinoe wird Weltfußballerin 2019

Zur Weltfußballerin wurde US-Weltmeisterin Megan Rapinoe gewählt, die mit ihrer Stimme gegen soziale Missstände und US-Präsident Donald Trump weit über den Fußball hinaus Bekanntheit erlangt hatte. "Ich danke meiner Familie und meiner Freundin, den Fans. Vielen Dank für die Unterstützung in den ganzen Jahren", sagte sie. Ihre Nationaltrainerin Jill Ellis wurde zur besten Trainerin einer Frauen-Mannschaft gewählt. Auch bei den Frauen schaffte es keine deutsche Spielerin in die Weltauswahl.

Der Titel des Weltfußballers wird durch eine Abstimmung der Trainer und Kapitäne aller Nationalmannschaften vergeben, wobei man keinen Spieler aus dem eigenen Land nominieren darf. Der Vergabemodus ist bei den Frauen ein ähnlicher, zusätzlich wählen dort ausgewählte Sportjournalisten und -Journalistinnen mit.