Fritz Keller ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 62 Jahre Clubchef des SC Freiburg wurde von den Delegierten des DFB-Bundestags in Frankfurt am Main zum Nachfolger von Reinhard Grindel gewählt.

Keller kündigte als Sofortmaßnahme eine externe Generalinventur aller Bereiche des Verbandes an. "So können wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückgewinnen", sagte er. Zudem wolle er den Verband in den Bereichen Gleichberechtigung, Umweltschutz und Integration verbessern. Die sportliche Krise der Nationalmannschaft biete auch eine "Chance für die Zukunft", sagte er.

Sein Vorgänger Grindel hatte das Amt Anfang April aufgegeben. Seitdem führten die DFB-Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch die Geschäfte. Der unmittelbare Anlass für Grindels Rücktritt war, dass er eine Uhr im Wert von 6.000 Euro von einem Funktionärskollegen annahm. Grindel wird zudem vorgeworfen, generell falsche Angaben über seine Einkünfte gemacht zu haben.

Kritik an Auswahlprozess

Keller wird durch eine DFB-Strukturreform im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine Richtlinienkompetenzen mehr für die Verbandspolitik haben. Vizechef Rainer Koch bezeichnete ihn dennoch als starken Präsidenten. "Fritz Keller ist ohne jeden Zweifel eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit allen Qualitäten. Er lebt die Werte des Fußballs."



Keller ist seit 2014 Präsident des SC Freiburg – einen Posten, den er für seine neue Funktion nun aufgibt. Keller war von einer sechsköpfigen Findungskommission um die Interimspräsidenten Koch und Rauball für das Amt des Präsidenten vorgeschlagen worden. An diesem Prozess hatte es Kritik gegeben, da andere Kandidaten praktisch aussichtslos waren.