Wer spielte wie gegen wen?

Zum wiederholten Mal gewinnt RB Leipzig die Herzchenwertung. Wir bekommen etwas Angst.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Leipzig gegen Schalke, weil dieses Spitzenspiel eine der Überraschungsmannschaften der Saison gewonnen hat. 3:1 siegte S04 beim bisherigen Tabellenführer und ist nun selbst Vierter, nur ein Pünktchen hinter dem neuen Tabellenführer FC Bayern. Der neue Trainer David Wagner, der ein bisschen aussieht wie David Wagner, hat aus den Gelsenkirchenern keine Zaubermannschaft gemacht, aber eine, die gerade die Liga in Grund und Boden malocht. Kein Team hat mehr Zweikämpfe gewonnen, ist öfter gesprintet und hat sich an mehr intensiveren Läufen beteiligt. "In den letzten fünf Minuten kam den Jungs das Laktat aus den Augen. Das sind Laktat-Junkies", sagte Wagner. Ein Satz, der auch von Jürgen Klopp stammen könnte, dessen Trauzeuge Wagner ist. Laufen bis man (königs)blau ist, dazu noch ein paar richtig gute Fußballer wie Amine Harit, der ein Elfmetertor beisteuerte, und einen guten Torwart wie Alex Nübel, der eine frühe Leipziger Führung verhinderte – schon ist das was. Oder es hängt mit etwas ganz anderem zusammen: Seit der Afrika- und Klimaexperte Clemens Tönnies weg bleibt, läufts.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Alle, sofern Sie den Heimteams die Daumen gedrückt haben. Keinen Heimsieg gab es an diesem Wochenende, lediglich der BVB schaffte gegen Bremen ein Unentschieden (das sich für jeden Dortmundfan auch wie eine Niederlage anfühlte), dafür acht Auswärtssiege, das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Stirbt gerade etwa der Heimvorteil? Liebe Statistiker, bitte übernehmen Sie.

Wer stand im Blickpunkt?

Philippe Coutinho. Es gibt einfach Fußballer, denen schaut man gerne zu. Der neue bayerische Brasilianer gehört dazu. Allein, wie er vor dem 1:0 in Paderborn den Ball Serge Gnabry in den Lauf schaufelte, entzückt all jene, die sich bei solchen Bewegungen einen Meniskusschaden zuziehen würden, also uns. Dass Gnabry bei seinem Treffer vom herumirrenden Heimtorwart Huth profitierte, geschenkt. Dass Coutinhos Kollegen schon vorher zwei seiner Vorlagen verdaddelt hatten, unter anderem Robert Lewandowski, der sehr unlewandowskihaft das leere Tor nicht traf, auch geschenkt. Das 2:0 machte Coutinho selbst, unspektakulär, aber in der Zeitlupe seines Torjubels meinte man selbst bei den Paderborner Ersatzspielern, die sich gerade neben dem Tor warm machten, Bewunderung zu erkennen. Am Ende brachten die Bayern den 3:2-Sieg in Paderborn zwar gerade so über die Zeit, sind aber trotzdem wieder Tabellenführer. Weil die Dortmunder beständig Punkte lassen und nun auch die Leipziger, deutet sich an, dass diese Saison wird wie die letzten: Wenn keiner will, machen es halt die Bayern.