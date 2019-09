Die Bundesligavereine haben in dieser Saison einen neuen Rekord bei den Transferkosten für neue Spieler aufgestellt. Mit 698 Millionen Euro für 156 neue Profis wurde der bisherige Höchstwert von 2017 übertroffen. Damals waren 577 Millionen Euro ausgegeben worden. In die Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur wurden nicht die Gebühren für 27 Leihspieler einbezogen.

Teuerster Spieler der Tranferperiode ist Lucas Hernández. Für den Abwehrspieler von Atlético Madrid bezahlte der FC Bayern 80 Millionen Euro. Vor zwei Jahren war der Franzose Corentin Tolisso mit 41,5 Millionen Euro der teuerste Transfer gewesen.

Einen 100-Millionen-Euro-Transfer gab es in der Bundesliga bisher noch nicht. Dies könnte sich aber im nächsten Jahr ändern. Denn für den mit 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona entliehenen Philippe Coutinho hat der FC Bayern eine Kaufoption über 120 Millionen Euro.

Im internationalen Vergleich werden in der Bundesliga allerdings noch geringe Summen für Spieler ausgegeben. Allein in der spanischen Primera División wurden in dieser Saison bei drei Transfers jeweils über 100 Millionen Euro ausgegeben.

Borussia Dortmund gab am meisten aus

Stärkster Einkäufer der Saison ist Borussia Dortmund. Der Verein gab mit 137 Millionen Euro für fünf Spieler knapp mehr aus als der Rekordmeister Bayern aus, der 130 Millionen Euro investierte.

Bei den Münchnern hätten es in diesem Sommer noch mehr Spieler für mehr Geld sein dürfen. "Wir hatten im Aufsichtsrat eine Investitionssumme von 200 Millionen Euro genehmigt. Und es ist dem Vorstand und dem Sportdirektor tatsächlich gelungen, eine sehr gute Transfersituation zu schaffen", sagte der scheidende Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

Am wenigsten ausgegeben hat in dieser Saison der SC Paderborn. Teuerster Neuzugang war dort Rifet Kapić, der für 150.000 Euro von den Grashoppers Zürich kam.

Auch Transfererlöse nahmen stark zu

Auch bei den Transfer-Erlösen gab es in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg. Die bisherige Rekordsumme von rund 485 Millionen Euro aus dem Jahr 2017 stieg in diesem Sommer auf 657 Millionen Euro.

Bester Verkäufer war Eintracht Frankfurt. Die Hessen nahmen insgesamt 141,5 Millionen und damit elf Millionen Euro mehr als Borussia Dortmund ein. Allein 60 Millionen Euro bekam die Eintracht von Real Madrid für Luka Jović. Der Serbe ist damit teuerster Liga-Verkauf.

Nur Werder Bremen und Aufsteiger Union Berlin sahen für ihre abgewanderten Spieler kein Geld. Bei Werder lag dies vor allem am ablösefreien Wechsel von Top-Stürmer Max Kruse, der seinen Vertrag nicht wie erhofft verlängern wollte, und zu Fenerbahçe Istanbul ging. Allerdings sind noch weitere Abgänge aus der Bundesliga möglich, da etwa in Portugal die Wechselfrist noch läuft.