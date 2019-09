Trotz versprochener Verbesserungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar sind die Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern unverändert katastrophal. Zu diesem Fazit kommt Amnesty International. Demnach bleibt das Golf-Emirat trotz der gemachten Reformzusagen "ein Tummelplatz skrupelloser Arbeitgeber", heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation.

Die Misere der Arbeitsmigranten in dem Emirat treibt bereits seit mehreren Jahren Menschen- und Arbeitsrechtsorganisationen um. Da praktische Arbeit für viele Kataris verpönt ist, werden sämtliche manuellen Arbeiten von Gastarbeitern vor allem aus Nepal, Pakistan und Indien ausgeführt. Sie sind es auch, die die Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft errichten – unter oftmals brutalen, teils lebensgefährlichen Bedingungen.



Keine Hilfe von den Behörden

Hunderte Menschen starben bereits, viele an Herzversagen nach extrem langen Schichten oder durch schwere Arbeitsunfälle. Tausende verletzten sich. Nach Recherchen des Guardian wird den Arbeitern auf den Baustellen zum Teil Wasser zum Trinken und zur Abkühlung verweigert, ebenso die Nahrungsaufnahme – bei Temperaturen bis zu 50 Grad. Nach einer Schätzung des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) werden bis zu Beginn der Fußball-WM rund 4.000 Arbeiter auf den Baustellen dieses Projektes sterben. Wenn die Regierung Katars nichts an der unerträglichen Situation ändert.



Danach sieht es nach Angaben von Amnesty International nicht aus. Zwar hatte sich der Kleinstaat 2017 gegenüber der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu Reformen des Arbeitsrechts verpflichtet. So wurde unter anderem ein Gremium zur Streitschlichtung eingerichtet, etwa wenn Unternehmen den Arbeitern keinen Lohn auszahlen. Solche Fälle werden jedoch meist zugunsten der säumigen Unternehmen entschiede, die sich stets auf finanzielle Schwierigkeiten berufen würden.

In ihrem Bericht stützen sich die Menschenrechtler auf die Aussagen und den dokumentierten Alltag von Hunderten Mitarbeitern dreier Unternehmen in der Bau- und Reinigungsbranche. Sie alle arbeiteten monatelang ohne Bezahlung. "Viele Gastarbeiter gehen in der Hoffnung nach Katar, ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen", sagte Stephen Cockburn von Amnesty International. "Stattdessen kehren viele ohne einen Cent in der Tasche zurück."