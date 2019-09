Siegfried Ermer ist Vorstandsvorsitzender von Pro rauchfrei e. V., Deutschlands größtem Nichtraucherverband. Die Initiative setzt sich für ein Rauchverbot in Fußballstadien ein. Bislang sind drei Bundesliga-Stadien komplett rauchfrei (FC Bayern, Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim), in den meisten anderen gibt es zumindest rauchfreie Blöcke.

ZEIT ONLINE: Herr Ermer, warum sind Ihnen rauchfreie Fußballstadien wichtig?

Siegfried Ermer: In unserem Verband haben wir viele Leute, die öfter ins Stadion gehen, manche haben sogar eine Dauerkarte. Und die sagen: Da haben wir ein Problem. Wie bei etlichen Open-Air-Veranstaltungen, etwa Konzerten, wo viele Menschen auf begrenztem Raum zusammen sind. Wir finden, dass wir auch hier tätig werden und unsere Kraft dafür einsetzen müssen, dass die Nichtraucher, die in der Mehrheit sind, ein Recht auf Schutz haben.

ZEIT ONLINE: Aber ein Stadion ist doch offen, verflüchtigt sich der Qualm dort nicht?

Ermer: Das kommt auf die Bauweise des Stadions an. Wenn es sehr steil gebaut ist, zieht der Rauch nach oben, dort ist das Problem dann größer. Auch das Wetter ist relevant. Wenn es eine Inversionswetterlage gibt, also die obere Luftschicht auf die untere drückt, oder bei Windstille, verflüchtigt sich der Qualm kaum. Zudem sitzen oder stehen die Besucher meist sehr eng beieinander, da hilft auch ein offenes Stadion nichts.



ZEIT ONLINE: Das ist dann tatsächlich gesundheitsgefährdend?

Ermer: Grundsätzlich ist jeder Rauch schädlich. Man kann also sagen: Sobald Sie was riechen, ist das nicht gut für Sie. Dieses Geruchsensorium haben wir von der Natur mitbekommen. Wenn Sie Rauch riechen, dann denken Sie normalerweise an Feuer. Ein Warnsignal also. Dann gilt es, Schutz zu suchen. Die Frage ist natürlich, wie der einzelne Körper Zigarettenqualm verarbeitet. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber besonders für Kinder ist er problematisch, weil ihre Organe noch nicht ausgewachsen sind. Und in Fußballstadien, so scheint es mir, gehen auch immer mehr Kinder.

ZEIT ONLINE: Fußball ist ja immer noch eine sehr archaische Angelegenheit. Für viele eine Flucht aus dem Alltag. Verstehen Sie es, wenn Leute sagen: Dort will ich nicht auch noch im Übermaß reglementiert werden.

Ermer: Wenn die Gesellschaft sich nicht bekriegen soll, muss man aufeinander zugehen. Die Nichtraucherin hat keine Waffe, der Raucher schon, die Zigarette. Klar kann man sagen: Rauchen ist nicht verboten, dann muss der andere das halt ertragen. Aber der Bundesgerichtshof hat, Gott sei Dank, festgestellt: Rauchen ist nicht nur Belästigung, sondern auch gesundheitsgefährdend.

ZEIT ONLINE: Aber gehört ein Hauch Zigarettenduft in der Nase nicht irgendwie zum Kulturerlebnis Stadionbesuch?

Ermer: Über Kultur kann man streiten. Ich denke nicht, dass Zigarettenrauch zur Fußballkultur gehört. Übrigens gibt es auch bei einer EM ein Rauchverbot, das hat die Uefa schon vor Jahren eingeführt. Die Premier League in England hat auch eins, Barcelona und Madrid ebenso.