Der langjährige Fußball-Trainer Rudi Gutendorf ist am Freitagmorgen im Alter von 93 Jahren gestorben. Das bestätigte Gutendorfs Sohn der Deutschen Presse-Agentur. "Wir verlieren in ihm jemanden, der uns durch sein großes Herz und Positivität jeden Tag bereichert hat", heißt es in einer Mitteilung der Familie.



Mit über 55 Jobs in mehr als 30 Ländern wird Gutendorf im Guinness-Buch der Rekorde als Trainer mit den meisten internationalen Engagements aufgeführt. "Ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht als Fußball. Das ist mein Beruf geworden, und ich liebe diesen Job", hatte Gutendorf einmal gesagt. Der Trainer arbeitete in Europa, Amerika, Afrika, Ozeanien und Asien. Wegen seiner Verdienste wurde er mit zwei Bundesverdienstkreuzen ausgezeichnet und erhielt Spitznamen wie "Rudi Rastlos" oder, in Anspielung auf seine Defensivtaktik, "Riegel-Rudi".



Unmittelbar bevor Gutendorf die Nationalmannschaft von Samoa übernahm, veröffentlichte er 2002 sein Buch "Mit dem Fußball um die Welt". Vor Samoa betreute er unter anderem die Nationalteams aus Bermuda, Botswana, Grenada, Nepal sowie Trinidad und Tobago. Als Spieler war Gutendorf nie über die Oberliga hinausgekommen, als Nationaltrainer kleinerer Länder erwarb er sich einen guten Ruf. Der frühere Weltverbands-Präsident Joseph Blatter nannte Gutendorf einen "Fußball-Aufbauhelfer".

Mit Chile war Gutendorf auf dem Weg zur WM-Qualifikation 1974 und damit dem größten Erfolg seiner Laufbahn als Coach. Wegen des Militärputsches in dem südamerikanischen Staat musste er das Land jedoch verlassen. In Deutschland trainierte Gutendorf unter anderem den MSV Duisburg, VfB Stuttgart, Schalke 04 und den Hamburger SV.