Iranische Frauen dürfen nach den Worten von Sportminister Massud Soltanifar künftig zumindest Fußballländerspiele besuchen. "Alle notwendigen Vorbereitungen sind getroffen, damit auch Frauen, vorerst jedoch nur für Länderspiele, in die Fußballstadien kommen können", wird der Minister auf der Webseite des Sportministeriums zitiert.



Nach Angaben von Soltanifar wurden im Azadi-Stadion in Teheran, wo Irans Nationalmannschaft ihre WM-Qualifikationsspiele austrägt, für Frauen separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Damentoiletten eingerichtet. Geplant ist demnach auch eine spezielle Polizeieinheit, "damit die Frauen sicher in das und aus dem Stadion kommen", so der Minister.

Soltanifar gehört wie Präsident Hassan Ruhani zu denjenigen, die das Stadionverbot für Frauen aufheben wollen. Dieses wurde vor 40 Jahren, nach dem Sturz des Schahs, veranlasst und wird von erzkonservativen klerikalen Kreisen vehement verteidigt. Zuletzt nahm die Kritik daran aber zu, zumindest für die internationalen Partien wurden auch immer wieder Tickets an Frauen vergeben.



Frauen schon beim Heimspiel am 10. Oktober dabei?

Mit den Umbauten am und im Azadi-Stadion will der Sportminister diese Ausnahmen für die Spiele der Nationalmannschaft zu einer Regel machen – vor allem auf Druck der Fifa und deren Statuten, in denen die Gleichbehandlung von Männern und Frauen festgeschrieben ist. Verbandspräsident Gianni Infantino hatte dem iranischen Fußballverband deshalb eine Frist gesetzt. Anderenfalls könnte die Mannschaft aus Teheran von weiteren Wettbewerben ausgeschlossen werden.



Ob Frauen tatsächlich ins Stadion dürfen, wird sich am 10. Oktober zeigen. Dann bestreitet Irans Nationalelf ihr erstes Heimspiel gegen Kambodscha.