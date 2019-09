Was war die Entscheidung des Abends?

Das Finale der Männer über 100 Meter, das als wohl spektakulärstes Event dieser Weltmeisterschaft überraschend früh auf dem Plan stand. Und auch wenn Usain Bolt nicht mehr dabei ist: Das erste große Rennen ohne ihn war zumindest sportlich hochwertig – anders als von vielen befürchtet. Christian Coleman, Vize-Weltmeister im Jahr 2017, kam nach 9,76 Sekunden ins Ziel und zeigte damit eine fabelhafte Weltjahresbestleistung. Mit Justin Gatlin erreichte ein weiterer Amerikaner das Treppchen. Der ehemalige Dopingsünder und Weltrekordhalter gewann mit seinem zweiten Platz seine achte WM-Medaille.

Was machten die Deutschen?

Schlechte Erfahrungen mit den neuen Startblock-Kameras. Die filmen die Athleten aus einer eher ungewohnten Perspektive. Die deutsche Sprinthoffnung Gina Lückenkemper sagte nach ihrem Vorlauf: "War an der Entwicklung dieser Kamera eine Frau beteiligt? Ich glaube nicht. Ich finde diese Kameras nicht ganz so geil."

Nicht ganz so toll war auch der Start der besten deutschen Sprinterin. Auf der Bahn holte sie dann aber stark auf und qualifizierte sich so direkt für die Halbfinalläufe.

Wer war der Held des Abends?

Yosuke Suzuki. Der Japaner gewann die 50 Kilometer im Gehen, in einer Sport also, die von vielen belächelt wird. Sicher, man kann sich anmutiger fortbewegen. Doch die Geher sind schneller als die meisten Menschen laufen, ihr Sporrt ist olympisch und soll nun attraktiver gemacht werden. Die Weltverbände hoffen etwa auf mehr Resonanz durch kürzere Rennen. Suzuki, der in Doha mehr als vier Stunden brauchte, könmte damit als letzter Sieger über die 50 Kilometer in die Geschichte eingehen.

Auch zwei Deutsche kamen bei dem Rennen der Männer mit guten Ergebnissen ins Ziel: Carl Dohmann wurde Siebter, Jonathan Hilbert 23.

Worüber reden alle?

Über die Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit der Sportler. Bei den Gehern mussten 14 Athleten vorzeitig aufgeben. Beim 10.000-Meter-Lauf kollabierte die junge deutsche Läuferin Alina Reh. Leichtathletik und Wüstenhitze – es bleibt eine fragwürdige Idee, unter der vor allem die Athleten leiden.

Wann gewinnen die Deutschen die erste Medaille?

Vielleicht in der Mixed-Staffel, bei der erstmals bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft Frauen und Männer gemeinsam in einem Wettkampf laufen? Favoriten sind hier andere, die Deutschen haben auch hier – zwei Frauen und zwei Männer starten über die 400 Meter – höchstens Außenseiterchancen. Wie in allen anderen Disziplinen des anstehenden Wettkampftages.