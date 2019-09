Was war die Entscheidung des Abends?

Die einzige des Abends – der Marathon der Frauen. Die erste Goldmedaille der interkontinentalen Wettkämpfe ging um Mitternacht nach Kenia. Ruth Chepngetich siegte in 2 Stunden 32 Minuten und 43 Sekunden. Sie bezwang die Titelverteidigerin Rose Chelimo, die sich nun mit Silber begnügen muss. Vor zwei Jahren kam die Siegerin noch über fünf Minuten eher ins Ziel. Ob es an der Hitze lag? Anders als damals im angenehm temperierten London liefen die Frauen nun in der Sauna Dohas. Und dieser Backofen schmolz das Feld zusammen. Als Weltmeisterin Chepngetich ins Ziel lief, hatten bereits 23 Teilnehmerinnen das Rennen aufgegeben.

Eine außerordentliche hohe Zahl. Manche der Frauen, die nicht mehr konnten, mussten mit Rollstühlen von der Strecke gekarrt werden. Die meisten Frauen, die das Ziel erreichten, grinsten beim Einlauf wie bei einem Sieg. Die Männer sind erst in gut einer Woche dran. Viel kälter sollte es bis dahin aber nicht werden.

Was machten die Deutschen?

Sie brillierten noch nicht in ihren Paradedisziplinen: dem Werfen von Eisengegenständen und dem Beklagen der mangelnden finanziellen Unterstützung. Vor allem Langstreckenläufe und einige Sprungdisziplinen standen in den Halbfinals auf dem Tagesplan. Die deutsche Hoffnung über die 3.000 Meter Hürden, Gesa Krause, lief tatsächlich ziemlich gut. Mit 9:18,82 Minuten kam sie als drittschnellste Läuferin aus beiden Vorläufen ziemlich rasch ins Ziel. Auf der Zielgerade stoppte sie zudem noch ein dänisch-dynamisches Überholmanöver. Die zweifache Europameisterin rennt nun mit aussichtsreichen Medaillenchancen ins Finale am Montagabend.

Außerdem sprangen die Frauen teilweise erfolgreich. Imke Onnen überflog beim Hochsprung mit ihren Giraffenbeinen locker die 1,94 Meter. Eine Medaille wird sie wahrscheinlich nicht erfloppen, dafür aber womöglich ihre persönliche Bestleistung (1,96) knacken.

Auch mit Stab schraubte es sich aus deutscher Sicht ganz gut in die Luft. Geburtstagskind Lisa Ryzih qualifizierte sich mit einem Sprung über die Qualifikationsreichweite von 4,60 für den finalen Wettkampf. Ihr Geschenk: eine ordentliche Prise Lattenglück. Bei ihrem entscheidenden Sprung des Tages traf ihr halber Körper die Latte. Die hüpfte kurz wie das Zwerchfell beim Schluckauf, landete dann aber wieder in der Halterung.

Wer war der Held des Abends?

Braima Suncar Dabo aus Guinea-Bissau. Das ist kein Cocktail von den Bahamas, sondern ein westafrikanischer 5.000-Meter-Läufer. Dabo war der Held des Abends, weil er beim Vorlauf über die 5.000 Meter seinen Mitläufer Jonathan Bubsy von der Karibikinsel Aruba ins Ziel schleppte. So zärtlich, wie man sonst nur den betrunkenen Partner nach einer Party Huckepack nach Hause geleitet.

Busby hatte kurz vor dem Ziel eigentlich schmerzgeplagt aufgeben wollen. Dabo, der wie sein "Zögling" Busby weit abgeschlagen hinter den Spitzenläufern lief, half sofort und wurde dafür von den Zuschauern in Doha laut beklatscht. Auch die Athleten im Stadion goutierten die Aktion mit Applaus. Doch das Abschlepp-Manöver endete für Busby erfolglos. Der Läufer wurde von den Wettkampfrichtern disqualifiziert, weil er unerlaubt Hilfe angenommen hatte. Dabo feierte immerhin seine persönliche Bestleistung. Die 5.000 Meter in Doha waren nämlich sein erstes offizielles Rennen.

Worüber reden alle?

Erstaunlicherweise viel über die guten, alten Zeiten. Es ist die erste Leichtathletik-Weltmeisterschaft ohne die beiden Läuferlegenden und Weltrekordjäger Usain Bolt und Mo Farrar (der läuft im Oktober lieber den Chicago-Marathon). Der Leichtathletiksport verliert nicht nur an Spitzenklasse, sondern auch viel Aufmerksamkeit. Besonders Bolt gelang es als einer der wenigen Athleten, Millionen Fans abseits des Tartanbahn-Milieus zu erreichen.

Der 100-Meter-Lauf, den Bolt so lange dominierte, kriselt also ein bisschen. Die spektakulärsten zehn Sekunden der Weltmeisterschaft suchen einen neuen Hauptdarsteller. Der aussichtsreichste Nachfolger: der aktuelle Vizeweltmeister Christian Coleman aus den USA. Doch schreiben die Journalisten nicht über seine famose Weltjahresbestleistung und sein Talent, sondern über Doping. Coleman versäumte drei Dopingkontrollen. Eigentlich folgt darauf eine Sperre. Durch ein Hintertürchen darf der 23-Jährige trotzdem starten. Der ehemalige Sprintsuperstar und Landsmann Michael Johnson kritisierte: "Er hat sich keinen Gefallen getan, wie er mit dieser Situation umgegangen ist."

Wie sehr der Qualitätsverlust im 100-Meter-Feld schmerzt? Weltmeister Justin Gatlin, ein US-amerikanischer Leichtathletik-Opa mit Dopingvergangenheit, lief mit 37-Jahren eine der besten Zeiten in den Vorläufen. Er könnte seinen Sieg wiederholen. Noch redet man über die 100 Meter. Das könnte sich bald ändern.

Wie war das Klima?

Ziemlich ruhig und ganz schön mild. Also das Stimmungsklima im Stadion. Die katarischen Leichtathletik-Fans zeigten sich jedenfalls kaum im Stadion. Die allermeisten blieben leer. Immerhin durften – anders als in anderen muslimischen Ländern – die Frauen die Wettkämpfe im Stadion besuchen. Vorfreude auf ein Fußballfest bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2024 macht dieser Auftakt trotzdem nicht.

Auch sonst ist das Klima ein großes Thema. 37 Grad waren die Höchsttemperaturen am Samstagabend, wohlgemerkt im Schatten. Die Arena wurde mit einem Kühlsystem auf 24 bis 27 Grad runtergekühlt. Nachhaltigkeit auf katarisch eben. Mitglieder von "Fridays für Hubraum" gefällt das.

Die ersten Sportler klagen im Klimaanlagen-Wunderland über Erkältungssymptome, die Temperaturunterschiede quälen die Körper. Höchstleistungen und Weltrekorde – sie scheinen bei dieser WM aus vielen Gründen so gut wie unmöglich.