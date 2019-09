Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce ist zum vierten Mal nach 2009, 2013 und 2015 Weltmeisterin über 100 Meter geworden. Im Finale der Leichtathletik-WM im katarischen Doha setzte sie sich mit 10,71 Sekunden gegen Europameisterin Dina Asher-Smith durch. Die Britin kam in 10,83 Sekunden ins Ziel. WM-Bronze holte Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste in 10,93 Sekunden. Die beiden deutschen Sprinterinnen Gina Lückenkemper (SCC Berlin) und Tatjana Pinto (LC Paderborn) waren im Halbfinale ausgeschieden. Bei den Männern hatte zuvor der US-Sprinter Christian Coleman den WM-Titel geholt.



"Das war keine Meister- oder Grenzleistung. Ich habe hinten nicht so gut ins Rennen gefunden wie im Vorlauf und bin nicht so schön ins Fliegen gekommen", sagte Lückenkemper, die nun ebenso wie Pinto auf die Staffel hofft. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) verspricht sich nun die erste Medaille, wenn Europameisterin Gesa Krause am Montag über 3.000 Meter Hindernis an den Start geht.



"Wir haben viele positive Leistungen erlebt, aber auch den einen oder anderen Rückschlag", sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska. So enttäuschten neben Lückenkemper und Pinto auch Diskus-Olympiasieger Christoph Harting und Langstrecken-Routinier Richard Ringer, sowie Langläuferin Alina Reh, die sich nach waghalsigem Rennbeginn mit Magenkrämpfen auf der Bahn wälzte. Dafür kämpfte Geher Carl Dohmann bravourös im nächtlichen 50-Kilometer-Gehen.