Natürlich ist Lionel Messi der beste Fußballer der Welt. Die Gründe dafür sind bekannt, aber der Vollständigkeit halber: Kein anderer Spieler ist so gut befreundet mit dem Ball, keiner schießt regelmäßig so spektakuläre Tore, keiner ist auf engstem Raum so raffiniert und trickreich unterwegs. Cristiano Ronaldo ist auch nicht schlecht, aber selbst viele seiner Fans müssten zugeben, dass, wenn es einzig um die fußballerischen Fähigkeiten geht, man, solange Messi aktiv ist, gar keine Wahl veranstalten bräuchte, sondern den Pokal gleich nach Barcelona weiterreichen könnte.



Die Wahl zum Weltfußballer funktioniert aber anders. Das ist auch gut so, weil es sonst schnell langweilig würde. Gewählt wird nicht der beste Fußballer, sondern der beste unter den erfolgreichen. Einer, der gut gespielt und auch noch etwas gewonnen hat. Bei den vergangenen fünf Wahlen gewann immer ein Spieler des aktuellen Champions-League-Siegers. Nach diesen Kriterien hat in diesem Jahr der Falsche gewonnen. Eigentlich müsste der Weltfußballer 2019 Virgil van Dijk heißen.

Im Mai nämlich hat nicht Messis Barça den wichtigsten in diesem Jahr zu vergebenen Titel gewonnen, sondern van Dijks Liverpool. Und wo war Messi eigentlich im Champions-League-Halbfinale an der Anfield Road, als ganz Barcelona auf seine Genialität wartete? Da war er ganz gut, aber irgendetwas fehlte. Im entscheidenden Moment gelangen ihm weder Tor noch Vorlage.

Wegen ihm kommen auch Leute ins Stadion

Virgil van Dijk hingegen, 28 Jahre alt, war in der abgelaufenen Saison der wichtigste Spieler des FC Liverpool. Nicht nur unter Expertinnen gilt der Niederländer als weltweit bester Verteidiger, sondern auch unter seinen Gegenspielern. "Er ist ein brutaler Schrank", sagte Serge Gnabry vor dem EM-Qualifikationsspiel der Deutschen gegen die Niederlande. Und Timo Werner sagte: "Wenn man neben ihm steht, wird es relativ schnell dunkel."

Mittlerweile hat van Dijk sogar geschafft, was nur den wenigsten Verteidigern gelingt: Die Zuschauerinnen kommen wegen ihm ins Stadion. Viele sehen ihm mittlerweile fast genauso gern zu wie Messi und Ronaldo. Und in Liverpool singen die Fans am liebsten jenes Lied, in dem sie dem Innenverteidiger huldigen:

He's a centre-half, he's a number four

Watch him defend, and we watch him score

He'll pass the ball, calm as you like

He's Virgil van Dijk, he's Virgil van Dijk

Viele Gegner würden dem Duell mit van Dijk am liebsten aus dem Weg gehen. In der abgelaufenen Premier-League-Saison wurde er kein einziges Mal ausgespielt, ein unfassbarer Fakt. Obwohl in England einige der besten Stürmer der Welt ihr Geld verdienen. Viele aber glauben gar nicht daran, einen Zweikampf gegen van Dijk gewinnen zu können, weil sie dessen Schnelligkeit fürchten. Vergangene Champions-League-Saison war van Dijk mit 34,5 Kilometern pro Stunde der schnellste Spieler.



Zudem hat van Dijk das Verteidigen zur Kunstform erhoben. Meist läuft es im Fußball ja so: Der Offensive agiert, der Defensive reagiert. Bei van Dijk ist es andersherum. Er diktiert die Aktionen, indem er seinen Kontrahenten zunächst nach außen drängt und im richtigen Moment Körperkontakt aufnimmt, fast immer ohne Foul. In den vergangenen Jahren hat er fast alle Weltklassespieler im direkten Duell wie Anfänger aussehen lassen, auch Messi. Und wenn nötig, verteidigte er auch allein gegen zwei Angreifer.