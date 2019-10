Angesichts zunehmender Gewalt gegen Schiedsrichter will der Berliner Fußball-Landesligist Friedenauer TSC die Referees künftig von Bodyguards schützen lassen. Wie die Bild-Zeitung berichtet engagiert der Verein ab sofort eine Sicherheitsfirma für den Sonntag, an dem bis zu fünf Männer-Mannschaften ihre Heimspiele austragen.

"Bei uns gab es keine Gewalt gegen Schiris. Aber um die Sicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten, haben wir uns dazu entschlossen", sagte Ronny Herms, Mitglied im Club-Vorstand. "Worte und Banner sind nicht genug!", sagte er. Bis zum Ende der Hinrunde sollen die Kosten für die Sicherheitsfirma rund 5.000 Euro betragen – das Geld muss der Verein selbst aufbringen. "Das fällt schwer - aber die Sicherheit ist es wert", sagte Herms.

Erst am vergangenen Wochenende hatten die Berliner Schiedsrichter wegen der zunehmenden Gewalt gegen sie gestreigt. Ab der 6. Liga fand deshalb keine Partie statt.



Einen besonders schlimmen Fall von Gewalt gegen Referees hatte es zur selben Zeit in Hessen gegeben: Am vorigen Sonntag schlug ein Spieler des FSV Münster bei einem Spiel gegen den TV Semd einen 22 Jahre alten Unparteiischen bewusstlos. Der Schiedsrichter musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Inzwischen wurde die betroffene Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Der Täter selbst wurde aus dem Verein ausgeschlossen – gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

HSV-Trainer Hecking verweist auf Vorbildfunktion des Profifußball

Der Fall in Hessen hat die Debatte über Angriffe gegen Unparteiischen im Fußball nochmal neu angestoßen. HSV-Trainer Dieter Hecking verwies hier auf die Vorbildfunktion des Profifußball. Die Zustände in den unteren Spielkassen seien teilweise "gravierend", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Dienstagabend in der ARD-Sendung Sportschau Thema. "Da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir uns diese Vorbildfunktion viel, viel bewusster machen müssen", sagte Hecking und sprach neben körperlicher und verbaler Gewalt unter anderem auch Schwalben, Zeitspiel und das grundsätzliche Verhalten von Spielern auf dem Platz an.

Nationaltorhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg, die früher selbst als Schiedsrichterin aktiv war, forderte "Fairness und Respekt" und sprach sich für harte Strafen bei Angriffen auf Schiedsrichter aus. Fifa-Schiedsrichter Deniz Aytekin nannte die Referees in den Amateurklassen die "wahren Helden". Wenn er am Wochenende manchmal ein D-Jugendspiel seines Sohnes pfeife, sei es "wirklich unfassbar, was da teilweise gemacht wird", sagte Aytekin.