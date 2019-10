Arne Gabius, 38, hält seit 2015 den deutschen Rekord über die Marathondistanz: 2:08:33 Stunden. Beim New-York-Marathon am 3. November will sich der Hamburger für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren.

ZEIT ONLINE: Herr Gabius, einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen wurde immer wieder mit der Mondlandung verglichen. Wo waren Sie, als Eliud Kipchoge am vergangenen Wochenende Geschichte geschrieben hat?

Arne Gabius: Ich saß am Frühstückstisch, habe um acht Uhr den Laptop eingeschaltet und mir den Lauf angeschaut. Es war eine tolle Show. Die Veranstaltung war top durchorganisiert.



ZEIT ONLINE: Hat Sie der Lauf beeindruckt?

Gabius: Der Augenöffner war für mich nicht Wien. Es war eher Monza vor zwei Jahren. Ich war dabei an der Formel-1-Strecke 2017, als Kipchoge die Marke um 26 Sekunden verpasst hat. Für mich war da klar, dass er es beim nächsten Mal schaffen wird. Ich hatte das nicht für möglich gehalten. Ich dachte, das mit den zwei Stunden, das dauert noch zwanzig Jahre. Wir müssen noch eine Generation warten, bis ein Läufer mit solchem Talent kommt.

ZEIT ONLINE: Sie haben es Kipchoge nicht zugetraut?

Gabius: Damals war der Weltrekord bei 2:03 Stunden. Ich weiß, wie schnell 2:50 Minuten pro Kilometer sind, die man für eine Zeit unter zwei Stunden benötigt. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen.

ZEIT ONLINE: In Wien wurde auf alles geachtet: Wetterbericht, Asphalt, Tempomacher, Spezialschuh. Wie viel Leistung ist dem Läufer bei so viel Wissenschaft zuzuschreiben?

Gabius: Ich trage selbst seit 2017 den Schuh, den die Tempomacher anhatten und bin seitdem noch keinen neuen deutschen Rekord gelaufen. Das Drumherum macht viel aus. Aber man muss immer noch laufen. Eliud war fokussiert, wie im Tunnel, er hat während des Laufes nicht einmal gelächelt. Das ist eine enorme mentale Leistung, Tempomacher hin oder her.

ZEIT ONLINE: Die Zeit zählt nicht als Weltrekord. Es war laut Weltverband IAAF kein reguläres Rennen.

Gabius: Eliud ist die Strecke gelaufen. Nicht von einer Windmaschine vorwärts gepustet, nicht bergab. Für mich ist das eine echte Zeit. Er ist einen richtigen Marathon auf einer öffentlichen Straße gelaufen. Die Bedingungen im windstillen Stadion von Doha bei der WM auf neuem Belag waren auch nicht schlechter. Man könnte sogar noch sagen, dass das Wetter in Wien weniger optimal war. Es war am Anfang zu neblig.

ZEIT ONLINE: Sie sagen, die Zeit war echt. Sie meinen also, man müsste die Regeln ändern?

Gabius: Die Regularien sind okay. Eliud ging es nur darum, dass der Mensch dazu fähig ist. Das war das Wichtige. Die Kommentatorin des Laufs hat gesagt, es sei ein Geschenk - sein Talent, dass er mit der Welt geteilt hat. Ich finde, sie hat da ganz recht.

ZEIT ONLINE: Hat Sie der Lauf inspiriert?

Gabius: Ich bin nachmittags direkt vierzig Kilometer laufen gegangen. Die Strecke war wellig, ich bin unter 2:10 Stunden geblieben. Ich war allein auf der Strecke. Ich habe viel an das Rennen gedacht, an Eliud und seine mentale Stärke. Ich denke, das wird mir auch so gehen, wenn ich bei meinem nächsten Marathon in New York (am 3. November) eine harte Phase habe.

ZEIT ONLINE: Sie sind natürlich auch der Profi. Der Slogan Kipchoges war: "No human is limited" - keinem Menschen sind Grenzen gesetzt. Inwieweit kann sich auch ein Hobbyläufer in den "159" wiederfinden?

Gabius: Es ist natürlich abstrakt. Aber wenn er es zulässt: natürlich. Für einen Einzelnen kann sich auch ein Lauf unter fünf Stunden in Köln so anfühlen.

ZEIT ONLINE: Sie beschwören immer wieder Kipchoges mentale Stärke. Woher kommt die?

Gabius: Kipchoge trainiert in keinem Hochleistungszentrum. Er ist Montag bis Samstag im Trainingslager mit seinen Leuten. Jeder kocht für den anderen. Es gibt einen Putzplan für die Gemeinschaftstoiletten. Können Sie sich den Weltstar beim Klo putzen vorstellen? Ich finde, man kann von Eliud sehr gut Demut lernen.