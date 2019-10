In der Debatte um die jüngsten Attacken auf Amateuerschiedsrichter werden die Rufe nach harten Strafen für die Täter lauter. So forderte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), der auch für den Sport in seinem Bundesland zuständig ist, eine lebenslange Sperre für diejenigen, die Referees bewusstlos prügeln. "Wer auf dem Fußballplatz die Fäuste fliegen lässt und den Schiri bewusstlos schlägt, sollte nie wieder auf den Platz zurückkehren dürfen", sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung. Die Angriffe auf die ehrenamtlich tätigenden Schiedsrichter seien erschreckend.

Auslöser der Äußerungen sind die Vorfälle vom vergangenen Sonntag bei einem Spiel in der hessischen Kreisliga. Während der Partie FSV Münster gegen den TV Semd wurde ein 22-jähriger Unparteiischer von einem 28-jährigen Spieler der Gastgeber niedergeschlagen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Neben vielen anderen äußerte sich auch der Verein des Referees entsetzt: "Was geht in einem Menschen vor, der Gewalt gegen seine Mitmenschen ausübt?? Wer es nicht ertragen kann, dass man sich im Sport an Regeln halten muss, der soll zu Hause bleiben", schrieb der GSV Breitenbrunn auf seiner Homepage.

FSV Münster erteilt Täter lebenslanges Hausverbot

Inzwischen reagierte der FSV Münster und meldete sich aus dem laufenden Spielbetrieb ab. "Die Spieler werden sich noch einmal treffen, nehmen ihre persönlichen Sachen mit – das war's dann", sagte der Vereinsvorsitzende Hans-Peter Samoschkoff dem Radiosender Hit Radio FFH. Der Spieler, der den Referee niedergeschlagen hatte, habe seinen Fehler zwar inzwischen eingesehen, sei aber nicht länger Mitglied des Vereins. "Er kann sich vor Gericht entschuldigen, aber hier ist die Zeit für ihn vorbei", so Samoschkoff, der sich in einem weiteren Gespräch mit der Bild-Zeitung auch ein Stück weit ratlos zeigte: "Außerhalb des Platzes sind sie alle ganz okay. Aber auf dem Spielfeld geht eine Lampe aus."

Auch in Berlin klagen Schiedsrichter über die zunehmende Gewalt gegen die Unparteiischen. So wurden auf den Fußballplätzen der Hauptstadt in der aktuellen Saison 53 Fälle von Übergriffen registriert. Als Konsequenz hatte der Berliner Verband am vergangenen Wochenende alle Spiele einschließlich der Berlin-Liga abgesagt.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) wies zwar darauf hin, dass ein Fall wie in Hessen "eher die Ausnahme" sei. Aber auch DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann forderte harte Strafen. "Gegen jeden Täter muss konsequent gehandelt und im Schuldfall streng geurteilt werden", wird er auf der Website des Verbands zitiert. Da die Sportgerichtsbarkeit aber nicht über die Möglichkeiten ordentlicher Gerichte verfüge, müssten körperliche Übergriffe in besonderem Ausmaß immer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

DFB: Auch Trainer und Vorstände in der Pflicht

Der DFB als Dachverband ist für die obersten drei Spielklassen und deren Schiedsrichter verantwortlich. Schwieriger wird es in den unterklassigen Ligen. Weder die Landesverbände noch die Kreise hätten laut Zimmermann die personellen Ressourcen, bei jedem Spiel anwesend zu sein. Neben dem Heimverein als Ausrichter sieht er auch die Trainer und Vorstände in der Verantwortung, "dass sie mit ihren Spielern über solche Themen reden, auf sie einwirken und klar machen, dass ein solches Verhalten im Verein absolut unerwünscht ist und nicht toleriert wird".

Hessens Sportminister Beuth will am Ende über solche pädagogischen Ansprachen hinausgehen. Der Täter müsse "konsequent rechtsstaatlich" bestraft – und "für den Fußball in Hessen lebenslang gesperrt werden", sagte er der Bild und fügte hinzu: "Unser Amateur-Fußball lebt davon, dass sich ehrenamtliche Schiedsrichter jedes Wochenende für den Sport engagieren. Dafür verdienen die Schiris Anerkennung und Respekt."