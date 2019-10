Hertha BSC – Fortuna Düsseldorf 3:1 (2:1)

Mit 3:1 hat der Hauptstadtclub Fortuna Düsseldorf im Berliner Olympiastadion besiegt und damit seine Position im Mittelfeld der Tabelle behauptet. Die Herthaner stiegen stark in das Spiel ein und hatten sich in den ersten zwanzig Minuten mehrere Torchancen herausspielen können, die jedoch fruchtlos blieben. Erst nach einer halben Stunde gelang es Düsseldorf, die Dominanz von Hertha zu brechen und selbst zum Abschluss zu gelangen. Nachdem Oliver Fink in Herthas Strafraum gefoult wurde, entschied der Schiedsrichter nach einem Videobeweis auf Elfmeter, was er in der 25. Minute nach einem vermeintlichen Foul an Lewis Baker nicht getan hatte. Rouwen Hennings versenkte den Strafstoß in der 32. Minute zum Führungstreffer der Düsseldorfer. Doch schon in der 37. Minute glich Vedad Ibisevic nach einer Flanke von Marius Wolf zum 1:1 aus. Kurz darauf drehte Javairô Dilrosun das Spiel mit seinem Tor zum 2:1 (44.), ebenso nach einer Flanke, diesmal durch Vladimír Darida. Daridas versehentliches Handspiel in der 51. Minute verhinderte auch mögliches 3:1 durch Vedad Ibisevic. Das machte er in der 62. Minute wieder gut, als er nach einem starken Konter der Herthaner selbst das 3:1 und damit den Siegtreffer erzielte.