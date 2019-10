Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen 3:0 (2:0)

Mit einem 3:0-Sieg hat Eintracht Frankfurt den Sprung von Bayer Leverkusen an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verhindert. Vor 50.800 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurt Arena spielten sich die Frankfurter trotz Ausfall von Angreifer André Silva punktgleich mit den Leverkusenern.

Bereits in der vierten Minute erzielte der Portugiese Goncalo Paciencia das 1:0. Per Handelfmeter legte der 25-Jährige in der 17. Minute zum 2:0 nach. Die Entscheidung zum 3:0 fiel erst in der zweiten Halbzeit durch Stürmer Bas Dost (80.).

In der fünften Minute setzte Nationalspieler Kai Havertz zum 1:1-Ausgleich an, wurde aber von Martin Hinteregger gestoppt. Für Leverkusen griff Lucas Alario in der 42. Minute und erneut in der 66. Minute erfolglos an. In vier Tagen ist Bayer Leverkusen in der Champions-League zu Gast bei Atlético Madrid.