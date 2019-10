FC Bayern München – Union Berlin 2:1 (1:0)

Mit 2:1 (1:0) hat der FC Bayern Union Berlin besiegt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielte Benjamin Pavard das 1:0 für Bayern (13.), nachdem der Berliner Torwart Rafal Gikiewicz einen Freistoß von Joshua Kimmich vor die Strafraumlinie gefaustet hat. Bei dem Stand blieb es bis zur Halbzeitpause, gefährliche Offensivaktionen kamen von keinem der beiden Teams. In der 53. Minute erzielte dann Robert Lewnadowski nach einem Lauf in den Strafraum das 2:0 für Bayern. Weil kurz darauf Ivan Perisic bei einem Kopfballduell im bayerischen Strafraum eine Hand am Ball hatte, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Union, Bayern-Keeper Manuel Neuer konnte den Schuss von Sebastian Andersson jedoch halten. Nach einer starken Phase der Bayern, die sie jedoch nicht für ein drittes Tor nutzen konnten, hieß es wieder Elfmeter für die Union (85.), als Pavard den eingewechselten Sebastian Polter im Strafraum foulte. Polter hatte mehr Glück als Andersson und verwandelte den Strafstoß zum 2:1.



FC Schalke 04 – Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Mit einem torlosen Unentschieden trennten sich Dortmund und Schalke nach dem ersten Revierderby der Saison. In den ersten 15 Minuten konnten beide Mannschaften je eine Torchance herausspielen, sie aber nicht verwandeln. In der 29. Minute erzielte Salif Sané beinahe den Führungstreffer für Schalke, scheiterte jedoch an der Latte, Dortmund konnte in der ersten Halbzeit keine erfolgversprechenden Angriffe ausführen. Auch nach der Halbzeitpause spielte sich die Begegnung eher im Mittelfeld ab, erst in der letzten Viertelstunde zog Dortmund das Tempo noch mal an. Für ein Tor reichte es jedoch auch am Ende bei keiner der beiden Mannschaften.



Hertha BSC – 1899 Hoffenheim 2:3 (0:2)

Die Clubs aus Berlin und Hoffenheim trennten sich nach Spielende mit einem 2:3 (0:2). In der 7. Minute wäre Hertha beinahe in Führung gegangen, als Vedad Ibisevic den Pfosten traf. Die Hoffenheimer schienen Hertha in der ersten Spielhälfte trotz höherem Ballbesitz unterlegen, der Eindruck verschwand aber nach dem 1:0 für Hoffenheim durch Jürgen Locadia (33.), der seine Mannschaft nach einem Pass von Florian Grillitsch in Führung brachte. Kurz darauf erzielte Andrej Kramaric das 2:0 aus 20 Metern nach einer Ecke von Robert Skov. In der zweiten Halbzeit konnten die Herthaner aufholen: Dodi Lukébakio erzielte in der 55. den Anschlusstreffer per Fallrückzieher, Salomon Kalou traf nach einem starken Berliner Angriff zum Ausgleich (69.) Hoffenheim ließ sich jedoch nicht unterkriegen: in der 79. Minute brachte Benjamin Hübner sein Team wieder in Führung und nach einer gelb-roten Karte für Vladimír Darida musste Hertha die letzte Spielphase in Unterzahl bestreiten. Beinahe kam es in der 87. Minute zum Ausgleich durch Lukébakio, doch Hoffenheimer Torwart Baumann verhinderte das Unentschieden.



SC Paderborn – Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)

Paderborn besiegte Düsseldorf mit 2:0 (1:0). Die erste Spielhälfte war von vielen Duellen im Mittelfeld geprägt, keine Mannschaft schaffte es, das Spiel zu dominieren. Vor allem die Düsseldorfer kämpften mit vielen Ballverlusten durch lange Pässe aus der eigenen Hälfte, doch auch Paderborn konnte die Kontrolle über den Ball nicht in starke Offensivaktionen ummünzen. In der 43. Minute erzielte Abdelhamid Sabiri dann das 1:0 für Paderborn aus mehr als 20 Metern Entfernung. Sebastian Schonlau traf in der 64. Minute zum 2:0 und trotz intensiver Bemühungen konnte Düsseldorf dieses Ergebnis in der letzten halben Stunde des Spiels nicht mehr verändern, sodass Paderborn den ersten Sieg in dieser Saison verbuchen kann.



SC Freiburg – RB Leipzig 2:1 (1:0)

Mit 2:1 (1:0) hat der SC Freiburg die Leipziger besiegen können. Nach einer starken ersten Viertelstunde der Freiburger zog das Team aus Leipzig das Geschehen an sich und kam dank 70 Prozent Ballbesitz zu vielen Torschüssen, die jedoch erfolglos blieben. Kurz vor der Pause brachte Nicolas Höfler den SC in Führung (45.+2.). Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel sehr ausgeglichen, intensivierte sich aber kurz vor Schluss. In der 90. Minute erzielte Nils Petersen das 2:0 für Freiburg nach einem Ballverlust der Leipziger, zwei Minuten später traf Lukas Klostermann in der Nachspielzeit noch zum 2:1, doch ein Unentschieden konnte Leipzig in den wenigen verbleibenden Minuten nicht mehr herausspielen, sodass es bei dem Spielstand blieb.