Borussia Dortmund – Slavia Prag 2:0 (1:0)

Die Mannschaft von Lucien Favre siegte gegen Slavia Prag dank der zwei Tore von Hakimi in der 38. und 39. Minute und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale. Die Teams spielten vor 19.370 Zuschauern im ausverkauften Sinobo Stadion. Mit vier Punkten können die Westfalen nun ein wenig entspannter zum Auswärtsspiel am dritten Spieltag bei Inter Mailand am 23. Oktober fahren. Die Rückkehr in den Erfolgsmodus gestaltete sich aber nicht so einfach. Denn dem BVB fehlten Selbstsicherheit und Lockerheit im Spiel. Wie etwa in der 21. Minute, als Lukas Masopust nach feinem Pass von Nicolae Stanciu frei durch war. Doch ihr Torwart Roman Bürki bewahrte die Schwarz-Gelben vor einem Rückstand. Der Schweizer ließ sich auch bei einem Freistoß von Stanciu, dem mit sechs Millionen Euro teuersten Slavia-Einkauf, nicht überraschen (24.).

Neapel – KRC Genk 0:0 (0:0)

Der italienische Spitzenclub SSC Neapel mit dem früheren Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der Champions League verpasst. Der Tabellenvierte der Serie A kam beim Außenseiter KRC Genk in Belgien nicht über ein 0:0 hinaus. Napoli hatte Pech, als José Callejon nur den Pfosten traf und der polnische Fußball-Nationalspieler Arkadiusz Milik den Abpraller (15.) sowie in der 24. Minute einen Kopfball nur an die Latte setzte. Die Italiener hatten zum Auftakt der Königsklasse etwas überraschend mit 2:0 gegen Jürgen Klopps Titelverteidiger FC Liverpool gewonnen. Genk hatte deutlich mit 2:6 bei Red Bull Salzburg verloren.