RB Leipzig - Zenit St. Petersburg 2:1 (0:1)

Mit einem Sieg gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg kann RB Leipzig auf die K.o.-Runde der Champions League hoffen. Vor 41.058 Zuschauern in der Red-Bull-Arena brachte der Ukrainer Jaroslaw Rakyzkyj die Gäste in der 25. Minute in Führung. Doch zu Beginn der zweiten Hälfte glich Konrad Laimer aus (49.), ehe Marcel Sabitzer (59.) mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel das 2:1 markierte. In der Tabelle der Gruppe G zog Leipzig an St. Petersburg vorbei.

Gleich zu Beginn der Partie übernahm Leipzig die Initiative. Nach nur 54 Sekunden lenkte Zenit-Keeper Michail Kerschakow einen Schuss von Laimer an die Latte. Das 1:0 verpasste auch Sabitzer (14.) ganz knapp mit einem Volleyschuss aus halbrechter Position nach einer Direktablage von Nordi Mukiele. Leipzig machte das Spiel und Zenit verteidigte mit allen Kräften. Doch dann erwischte es RB eiskalt: Nach einer Kopfballabwehr von Willi Orban direkt ins Zentrum zog Verteidiger Rakyzkyj volley ab – Torwart Péter Gulácsi konnte den präzisen Ball nicht halten. Insgesamt leisteten sich die Gastgeber vor der Pause zu viele Ungenauigkeiten, die Fehlerquote im Passspiel war zu hoch.

Nach der Pause kam für Timo Werner Matheus Cunha ins Spiel. Sofort brachte er mit einem Fallrückzieher aus Nahdistanz (49.) Torgefahr. Quasi im nächsten Angriff folgte der Ausgleich durch Laimer, der nach einem Doppelpass mit Sabitzer vollendete. Das Tor von Sabitzer war der Lohn für die beachtliche Steigerung der Gastgeber nach der Pause. Der für Werner eingewechselte Brasilianer Matheus Cunha vergab in der Schlussphase zwei hochkarätige Torchancen – ein 3:1 wäre nicht unverdient gewesen.