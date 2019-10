VfL Bochum – FC Bayern München 1:2 (1:0)

Der Titelverteidiger vom FC Bayern München rettet sich nur knapp ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Münchner gewannen nach einer lange Zeit desolaten Leistung mit 2:1 (0:1) beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Ein Eigentor von Alphonso Davies (36. Minute) hatte die Bochumer in Führung gebracht, die bis zehn Minuten vor Schluss hielt. Dann verhinderten Serge Gnabry (83.) und der eingewechselte Thomas Müller (89.) vor 26.600 Zuschauern im ausverkauften Bochumer Stadion eine Blamage und die erste Münchner Pokal-Niederlage in Bochum seit mehr als 51 Jahren. In einer turbulenten Schlussphase sah Bochums 17 Jahre alter Verteidiger Armel Bella Kotchap noch die Rote Karte (88.). Mit dem glücklichen Erfolg verhinderte Bayern-Trainer Niko Kovac auch weitere Diskussionen.



SC Freiburg – Union Berlin 1:3 (1:1)

Der 1. FC Union Berlin steht dank eines späten Doppelpacks erstmals seit fast sechs Jahren im Achtelfinale des DFB-Pokals. Im Duell beim Bundesliga-Dritten SC Freiburg setzte sich der Aufsteiger am Dienstagabend durch die Treffer von Robert Andrich in der 86. Minute und Christian Gentner in der Nachspielzeit überraschend mit 3:1 (1:1) durch. Joshua Mees (36. Minute) hatte die Gästemannschaft von Urs Fischer in Führung gebracht, noch vor der Pause war Freiburgs Nationalspieler Robin Koch (45.+2) aber der Ausgleich gelungen, ehe Andrich und Gentner vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion für die Entscheidung sorgte. So richtig war die Partie zunächst nicht in Schwung gekommen, stattdessen herrschte eine gewisse Giftigkeit auf dem Platz: Nickeligkeiten, kleine Tritte oder mal ein Ellbogen im Gesicht des Gegners.

FC Saarbrücken – 1. FC Köln 3:2 (0:0)

Der 1. FC Saarbrücken hat den 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal geworfen. Der Spitzenreiter der viertklassigen Regionalliga-Südwest setzte sich mit 3:2 (0:0) gegen den harmlosen Bundesliga-Aufsteiger durch. Vor 6.800 Zuschauern in Völklingen trafen Christopher Schorch (53. Minute), Gillian Jurcher (57.) und Matchwinner Tobias Jänicke (90.) für den Außenseiter. Jonas Hector (71.) und Simon Terodde (84.) konnten für die enttäuschenden Kölner nur zwischenzeitlich ausgleichen.

MSV Duisburg – TSG 1899 Hoffenheim 0:2 (0:0)

Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim steht im DFB-Pokal in der nächsten Runde: Das Team von Trainer Alfred Schreuder gewann mit 2:0 (0:0) beim Drittligisten MSV Duisburg und zog erstmals nach fünf Jahren wieder ins Achtelfinale ein. In der Duisburger Arena erzielten Florian Grillitsch (53. Minute) und Sargis Adamyan (59.) die Tore für die Kraichgauer. Der nach der Pause eingewechselte Offensivspieler Grillitsch erzielte mit einem Schuss aus 15 Metern die Führung für den Favoriten. Kurz darauf nutzte Adamyan einen schnellen Angriff zum 2:0. Duisburg hielt mit Leidenschaft dagegen, war im Abschuss aber nicht präzise genug. In den zurückliegenden drei Jahren war Hoffenheim jeweils in der zweiten Pokalrunde gescheitert. Der MSV, der in der Auftaktrunde den Zweitligisten Greuther Fürth bezwungen hatte und in der Saison 2010/11 zuletzt im Pokalfinale stand, mühte sich vergeblich.

Hamburger SV - VfB Stuttgart 1:2 n.V. (1:1)

Der Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart zieht mit einem 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Nachdem es zum Ende der regulären Spielzeit noch immer 1:1 gestanden hatte, mussten die Teams in die Verlängerung. Der eingewechselte Hammadi Al Ghaddioui sorgte in der 114. Minute mit einem Drehschuss für den Siegtreffer der Stuttgarter.

Zuvor hatte Nicolas Gonzales den VfB schon in der 2. Spielminute per Elfmeter in Führung gebracht. Ebenfalls vom Elfmeterpunkt glich HSV-Kapitän Aaron Hunt (16. Minute) vor 45.503 Zuschauern im diesmal nicht ausverkauften Volksparkstadion aus. Das Liga-Duell mit den Hamburgern hatten die Schwaben noch mit 2:6 deutlich verloren.