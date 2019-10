Wenn Uli Hoeneß so grimmig schaut wie am Samstag nach dem 2:2 in Augsburg, ist das natürlich kein gutes Zeichen für den FC Bayern. Wenn er schimpft, wie einen Tag später, auch nicht. Vor einem Jahr nahm er in einer Wutpressekonferenz das Grundgesetz in Anspruch, um seinen Verein gegen Kritik zu verteidigen. Nun läuft es erneut nicht besonders. Bayern hat zweimal nacheinander nicht gesiegt. Niklas Süle verletzte sich so schwer, dass er in dieser Saison wohl keine große Rolle mehr spielen wird. Und der Trainer Niko Kovač liefert sich einen kleinen Machtkampf mit Thomas Müller.

Jetzt steigt in Hoeneß wieder die Temperatur. "Auf so einen Käse gibt's keine Antwort", sagte er am Münchner Flughafen. "Wollen Sie uns eine Krise einreden?" Vor Monaten habe man die Vereinschefs "reingehetzt in teure Transfers", und jetzt fragten alle: "Warum spielt der Müller nicht? Bei euch wird jede Woche die Geschichte weitergemacht. Man zwingt den Trainer, ihn aufzustellen. Das ist einfach eine Schweinerei." Ob er dem Trainer damit einen Gefallen tat, überhaupt tun wollte, ist nicht ganz klar.

Der FC Bayern spielt im Moment nicht gut. Die Vorrunde der Champions League, wo die Bayern an diesem Dienstag in Piräus antreten, scheinen sie locker zu bestehen. Doch in der Bundesliga hat er nur jedes zweite seiner acht Spiele gewonnen. Der Verein erlebt den schwächsten Saisonstart seit neun Jahren, er gleitet, wie im Vorjahr, in den Herbstblues. Damals belegte er Ende November sogar nur Platz 5 mit neun Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund.

Der Irrtum Tottenham

Die Tabelle ist weniger das Problem, denn die nationale Konkurrenz ist nicht stark genug, um die Bayern hinter sich zu lassen. Die Verletzung des Abwehrchefs Süle trifft den Meister schon härter. Doch die größere Sorge betrifft womöglich den Trainer. Denn an Kovač und seiner Eignung zum Spitzentrainer keimen im Verein wieder Zweifel. Eigentlich waren sie trotz dem Double-Gewinn 2019 nie verschwunden, allenfalls verstummt und auf Wiedervorlage verschoben. Zudem hat er sich mit dem beliebtesten Spieler angelegt.

Durch seinen Umgang mit Thomas Müller erschwert sich Kovač nämlich die Arbeit zusätzlich. Nun ist Müller, der seit drei Jahren nicht mehr viel trifft, selbst nicht mehr über jeden Zweifel erhaben und durch den Transfer Philippe Coutinhos an den Rand gedrängt. Doch dass Kovač ihn zum einen sechsmal in Serie, selbst gegen Augsburg, auf der Bank ließ, und ihn in einem TV-Statement zu einer reinen Ersatzkraft degradierte, die nur ran dürfe, wenn "Not am Mann" sei, wirkte wie ein unnötiger Versuch, Stärke zu beweisen. Das verursachte Unverständnis im Team, wo Müller geschätzt wird, und natürlich bei den Fans. Kovač sah sich zu einer Entschuldigung bei Müller gezwungen.

Jetzt drängt wieder Gemurmel über den Trainer an die Oberfläche, obwohl Kovač vor drei Wochen einen triumphalen Abend feierte. 7:2 siegte seine Elf in Tottenham, beim Champions-League-Finalisten der Vorsaison. Das Resultat war spektakulär, Serge Gnabry schoss vier Tore, die internationale Presse staunte. Doch die Zahlen verdeckten die nicht makellose Leistung. Immense Abwehrschwächen wurden sichtbar, die bloß durch Manuel Neuers Taten ein wenig kaschiert wurden. Und die Tore fielen hauptsächlich durch Konter nach groben Fehlern des Gegners und durch Fernschüsse. Zudem befindet sich Tottenham in einer sehr schwierigen Phase.