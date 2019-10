Wer spielt wann gegen wen?

Natürlich brauchen wir auch am kommenden Spieltag wieder Herzchen.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Freiburg gegen Dortmund. Von wegen klein! Der SC ist inzwischen ein Verein, der es sich leisten kann, den deutschen Nationalspieler und U21-EM-Torschützenkönig Luca Waldschmidt auf die Bank zu setzen. Nur eine Saisonniederlage, nur ein Punkt hinter den Bayern, fünf Plätze besser als der BVB – in Freiburg steigt plötzlich ein Spitzenspiel. Beim BVB bitte alle Augen auf Achraf Hakimi, die Leihgabe aus Madrid, der eigentlich mal rechter und mal linker Verteidiger spielt. In der Champions League in Prag lief er diese Woche jedoch als Flügelstürmer auf und schoss prompt die zwei Tore, die der Borussia den wackligen Auswärtssieg bescherten. Der bringt etwas Ruhe in den verunsicherten Verein, dessen Protagonisten sich nicht sicher zu sein scheinen, wie sie den mäßigen Saisonstart erklären sollen.



Zum Sticheln aber reicht es noch: "Pierre-Emerick Aubameyang, der beim FC Arsenal großartig spielt, wird wahrscheinlich warm ums Herz, wenn er auf sein Konto schaut", sagte der BVB-Chef Aki Watzke diese Woche der Süddeutschen Zeitung über seinen ehemaligen Stürmer, "aber mittwochs guckt er bei der Champions League regelmäßig nur im Fernsehen zu und ist traurig". Aubameyang setzte daraufhin Watzke eine rote Pappnase auf und nannte ihn einen "Clown". Wenn der BVB auch in Freiburg so substanzlos kickt und nachlässig verteidigt wie in Prag, kann es sein, dass es wieder Zirkus gibt.



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leverkusen gegen Leipzig, das Duell der zwei Verlierer in der Champions League. Für Bayer 04 war Juventus wie erwartet eine Nummer zu groß, nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel geht es praktisch nur noch um den Gruppenplatz 3. Und Leipzig enttäuschte zu Hause gegen die technisch überlegene Elf aus Lyon. Vorne vertrampelte Timo Werner die Chancen, hinten gab die Abwehr immer wieder den Ball her. Zudem sahen der Trainer die Gelbe und der Physio die Rote Karte. Viele Zuschauer gingen vor dem Abpfiff. Leipzigs Chef Oliver Mintzlaff, der "Macher im Hintergrund" in der Karriere Konstanze Klosterhalfens, wie es auf der Homepage von RB Leipzig heißt, hat diese Woche eine weitere schlechte Nachricht erfahren. Beim Nike Oregon Project wurde gedopt. Die Vorwürfe waren also doch nicht "irgenwelche Mutmaßungen", wie sich Mintzlaff noch vor Kurzem in der FAZ zitieren ließ.

Was steht im Blickpunkt?

Das deutsche Fußballmuseum. Nicht wegen der vielen Pokale und vergoldeten Treter, die es dort zu bewundern gibt, sondern wegen Geld. Die Stadt Dortmund zahlt wie prophezeit drauf. Der DFB hatte sich im Vertrag zusichern lassen, sein finanzielles Risiko zu begrenzen. Nun schaut Dortmund blöd aus der Wäsche. Eine Stadt, die völlig überschuldet ist, hat sich übernommen, der Steuerzahler muss ran, es profitiert ein sehr reicher Sportverband, der gerade eine wohl mindestens 150 Millionen Euro teure Akademie in Frankfurt baut. Wir fragen uns derweil, ob die Uhr, über die Reinhard Grindel stolperte, mittlerweile auch ein Exponat in Dortmund ist.