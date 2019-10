Wäre das Drama um den Brexit eine Autobahn und Boris Johnson würde auf dem linken Fahrstreifen seinem großen Ziel näher kommen, ihm würde auf der anderen Seite der Mannschaftsbus des IBB Polonia mit voller Geschwindigkeit entgegenrasen. Rein nach Europa!

Zum ersten Mal versucht sich ein Team aus Britannien an der Volleyball-Champions-League: IBB Polonia London, ein Migrantenverein, der Polens wichtigsten Sport ins Herz Englands befördert hat. Dass Kapitel Europa beginnt sportlich, während es politisch dem Ende entgegen darbt.

Die Champions League ist wie im Fußball auch im Volleyball der wichtigste Vereinswettbewerb des Planeten. Die besten Teams aus Russland, Italien, Polen und auch Deutschland tummeln sich dort, der britische Meister, Polonia, muss allerdings die ersten drei Qualifikationsrunden überstehen, um die lukrative Hauptrunde zu erreichen. Das Hinspiel ging in Zagreb mit 0:3 verloren, am Mittwochabend findet das Rückspiel in London statt.



Volleyball ist Heimat

Am vergangenen Samstag war erst mal Alltag in der Liga. Pünktlich, eine Stunde vor Spielbeginn, treffen sich Jan Ploszajski und seine Mitarbeiter. Unter der Woche richten sie Badezimmer ein; sie sind Fachmänner für Sanitäranlagen. An Wochenenden hingegen sind sie Meister für fachgerechte Stimmung im Fanclub IBB Polonias. "Wer bei mir in der Firma anfängt, der tritt per Vertrag gleichzeitig bei den Supportern ein", sagt Jan. Ein Scherz, natürlich. Andererseits sind tatsächlich alle vier Mitarbeiter Jans Teil des Fanclubs, dessen Vorsitzender er ist.

Ob sie für etwas Großes wie die Champions League gewappnet sind? "Wir sind immer bereit", sagt Jan und muss lachen. Auch wenn 2.000 Besucher erwartet werden, gut zehnmal so viel wie sonst? "Es ist eine Herausforderung, aber wir werden das schon packen."

Ganz so wie Rugby, Cricket und Hockey die Menschen des einstigen Empires zusammenbringen, verbindet Volleyball die polnischen Communitys rund um den Globus mit ihrer Heimat. Jan Ploszajski verließ Polen 2002 zwei Jahre vor dem EU-Beitritt, da war er 26 Jahre alt. "Natürlich wegen der Arbeit. Damals gab es nicht viel davon in Polen", sagt er.



Polen und GB – eine alte Bindung

An der Themse angekommen krempelte er die Ärmel hoch, denn es musste Geld her für ein teures Arbeitsvisum. Viele Jobs waren damals am Rande der Legalität. Gleichzeitig war an einen Heimatbesuch in Polen nicht zu denken, sonst kam man ja nicht zurück ins Königreich.



Die Osterweiterung 2004 und die anschließend stückweise eingeführte Freizügigkeit änderte vieles. Noch mehr Polen kamen über den Ärmelkanal: "Die Zeiten waren chaotisch, aber wir griffen uns gegenseitig unter die Arme", sagt Jan. Heute lebt etwa eine Million in Polen geborene Menschen in Britannien.

Doch die britisch-polnischen Wurzeln reichen noch tiefer: Tausende Polen flohen vor dem Überfall Nazideutschlands auf die Insel. Einige dieser Flüchtlinge erhielten in der Royal Airforce in der Luftschlacht um England gar die höchsten Meriten. Polonia London erinnert gern an diese Verbrüderung, schließlich gründeten die Kinder dieser Generation 1973 den Volleyballclub und dessen Vorgänger.

Die polnischen Communitys sind höchst heterogen. Das weiß auch Bartek Łuszcz, Geschäftsführer von IBB Polonia London. "Die verschiedenen Generationen haben nur zwei Orte, an denen sie sich treffen: die Kirche und unsere Matches. Unser Sport verbindet sie. Darauf sind wir stolz."

Łuszcz selbst gehört zu denen, die nach der EU-Osterweiterung kamen. Ursprünglich wollte er nur für drei Monate an der Themse bleiben, doch daraus wurden bisher 15 Jahre. 2012 kam er zu Polonia. "Ich bin ein Vermächtnis der Olympischen Spiele", sagt Łuszcz. "Damals war ich nur Kameramann, doch mir wurde schnell klar: Auch in London kann ein Volleyballmatch 15.000 Leute in einer Halle zusammenbringen – und 8.000 von ihnen waren polnisch."