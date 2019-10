Das Flair leitet sich bereits aus den Adressen ab. Die Geschäftsstelle des SC Freiburg liegt an der Schwarzwaldstraße, die Männer bestreiten ihre Heimspiele noch im direkt an der Dreisam gelegenen Schwarzwald-Stadion und die Frauen im Möslestadion an der Waldseestraße. Die Idylle im Freiburger Fußball ist zu sehen, zu riechen und zum Greifen.



Von hier stammen der Bundestrainer, nun auch der DFB-Präsident und Freiburg ist seit Jahren einer der wichtigsten Frauenfußballstandorte des Landes. Das liegt auch an Birgit Bauer, der Frauenabteilungsleiterin seit mehr als 25 Jahren. Jedes Mädchen, das sich für Fußball begeistert, soll sich in Freiburg gut aufgehoben fühlen. Der Sportclub, der seit 1975 mit einer Unterbrechung von 1981 bis 1991 Frauen- und Mädchenfußball anbietet, lebt die nachhaltige Förderung beider Geschlechter vor. Mit zu verdanken sei das, betont die 55-jährige Bauer, auch dem neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller, bislang Präsident des SC Freiburg.

Die Freiburgisierung

"Ich glaube nicht, dass es einen anderen Präsidenten eines Bundesligisten gibt, der so viele Spiele in der Frauen-Bundesliga gesehen hat wie bei uns", sagt Bauer über Keller. Erst am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen den USV Jena (4:0) schaute der so lange zu, bis er zum Bahnhof musste, um den Zug nach Frankfurt zu nehmen. Er kam, weil er wollte, nicht, weil er musste. Als der 62-jährige Winzer am vergangenen Donnerstag auf der Freiburger Mitgliederversammlung unter minutenlangem Applaus verabschiedet wurde, war das der Beifall für das, was er jetzt dem ganzen DFB beibringen will: "Profifußball, Amateurfußball, Frauenfußball – ist alles eins." Das Freiburger Modell soll Schule machen.

Der SC Freiburg trachtet im Frauenfußball – anders als der VfL Wolfsburg und FC Bayern – nicht nach Titeln und Trophäen. Das gibt das Budget nicht her. Er liefert aber den Talentenachschub.



Auch bei den Männern. Bei Joachim Löw haben zuletzt Luca Waldschmidt und Robin Koch im Länderspiel gegen Argentinien (2:2) debütiert, von keinem anderen Bundesligisten hat Löw mehr Spielern zum ersten Einsatz bei der A-Nationalmannschaft verholfen. Bei den Frauen hat Freiburg schon länger die dominante Rolle inne. 9 der 23 deutschen Nationalspielerinnen bei der Frauen-WM in Frankreich hatten den SC Freiburg in ihrer Vita stehen.



Wer ist Klara Bühl?

Sara Däbritz (Paris St. Germain), Melanie Leupolz oder Lina Magull (beide FC Bayern) sind für die Zukunft wichtige Stützen, genau wie die im Sommer von Freiburg nach München gewechselte Giulia Gwinn, die bei der WM zur besten jungen Spielerin gewählt wurde. Die 20-Jährige muss wegen einer Schulterverletzung allerdings die nächsten Wochen pausieren. Ebenso die an der Schulter operierte Stammtorhüterin Almuth Schult (VfL Wolfsburg), deren Vertreterin Merle Frohms in Freiburg spielt.

Prägende Figur bei den aktuellen Kantersiegen der DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation gegen Montenegro (10:0), Ukraine (zweimal 8:0) und Griechenland (5:0) war aber eine andere: Torjägerin Klara Bühl. Ihr gelangen in diesen Spielen sechs Treffer. "Klara ist eine Spielerin für die Zukunft mit ganz viel Potenzial. Sie hat Tempo, einen unheimlich präzisen Torabschluss. Manchmal weiß sie noch gar nicht, was sie alles drauf hat", lobte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und befand: "Bei ihrer Beidfüßigkeit sehe ich nur noch die Weltklassespielerin Dzsenifer Marozsán vor ihr. Wenn wir ihr jetzt noch die taktischen Laufwege und körperliche Robustheit in den nächsten drei, vier Jahren beibringen, wird sie in Zukunft sehr viel Freude machen."



Bühl schreibt an der nächsten größeren Erfolgsstory aus der Freiburger Fußballschule. Sie ist erst 18 Jahre alt, hat aber schon 65-mal in der Bundesliga gespielt und 15 Tore geschossen. Zur WM in Frankreich reiste sie noch ohne Erwartungen: "Ich wollte da einfach die Atmosphäre mitnehmen und reinschnuppern." Die Bundestrainerin setzte die Novizin dann gleich dreimal ein, gegen Spanien (1:0) und Nigeria (3:0) kam sie zur Halbzeit, gegen Südafrika (4:0) durfte sie beginnen, blieb aber beim ernüchternden Viertelfinalaus gegen Schweden (1:2) draußen.