Katar - Hochspringer-Hoffnung über die Sportoffensive seines Landes Mutaz Essa Barshim könnte bald Katars erster Olympiasieger werden. Im Interview spricht der Hochspringer über die Sportoffensive seines Landes.

Wer war der Star des Abends?

Mutaz Essa Barshim. Katars Hochspringer holte Gold und siehe da, es geht doch: Das Stadion war voll, sogar mit vielen echten Katarern und als der Schlaks vom Golf über die Siegeshöhe von 2,37 Meter segelte, flippten viele ziemlich aus. Endlich einmal Stimmung in Doha. Den jubelnden Gesichtern nach zu urteilen, ist der ein oder andere Katarer nun neuer Leichtathletik-Freund. Barshim hatte es aber auch spannend gemacht. Bei 2,33 Meter hatte er schon zwei Fehlversuche, kaum einer der Anwesenden hätte noch einen Kubikmeter Erdgas auf seinen Landsmann gesetzt. Doch Barshim ist ein echter Champion. Die 2,33 Meter nahm er im dritten und die nächsten zwei Höhen jeweils im ersten Versuch. Überhaupt: Niemand fliegt so schön wie Barshim. Im vergangenen Sommer hatte er sich noch eine Bänderverletzung zugezogen, 15 Monate lang konnte er nicht laufen und kam mit einer Saisonbestleistung von 2,29 Metern zur WM, ohne irgendetwas zu erwarten. Und dann wird er der erste Springer der Geschichte, der seinen WM-Titel verteidigen kann. Zudem in seiner Heimatstadt. Fast schon zu kitschig.

Was war dennoch peinlich?

So enthusiastisch die Zuschauerinnen und Zuschauer während der Sprünge waren, mit den Gepflogenheiten eines Leichtathletik-Abends sind sie noch nicht so vertraut. Als ihr Held Barshim nämlich zur Siegerehrung schritt, blickte er in ein leeres Stadion. Die drei Erstplatzierten standen alle schon bereit, warteten ein paar Minuten, in denen nichts passierte, da wurde die Zeremonie kurzerhand auf den Samstag verschoben. Anscheinend war die Lautsprecheranlage ausgefallen. Oder den Organisatoren war es dann doch etwas zu blöd, die katarische Hymne einzig ein paar tausend leeren Sitzschalen vorzuspielen.

Wer war die Schnellste?

Dalilah Muhammad lief Weltrekord über 400 Meter Hürden. 52,16 Sekunden. So lange braucht unsereins, ehe er erst einmal entschieden hat, ob er nun über die Hürde drüber springen oder doch unten durchkrabbeln soll. Dabei lief die US-Amerikanerin mitnichten weit vorne weg, wie man bei so einer Zeit annehmen könnte. Nur 0,07 Sekunden später nämlich kam die erst 20-jährige Sydney McLaughlin ins Ziel, es war die drittschnellste je gelaufene Zeit auf dieser Strecke.

Was war noch knapper?

Der Zieleinlauf über 3.000-Meter-Hindernis der Männer. Nach einer Aufholjagd auf der Zielgeraden entschied am Ende eine Hundertstelsekunde. Der Kenianer Conseslus Kipruto gewann trotz seltsamer Hürdentechnik vor dem Äthiopier Lamecha Girma. Es war die engste Entscheidung in der WM-Geschichte dieser Distanz. Seit 1991 hat in dieser Disziplin übrigens immer ein in Kenia geborener Läufer gewonnen. Mal schauen, ob bei der kommenden WM trotzdem noch andere Nationen ihre Läufer schicken.

Was machten die Deutschen?

Nichts. Nach Gold und Bronze am Vortag, ging das deutsche Team am Freitagabend leer aus. Die Diskuswerferinnen Nadine Müller, Claudine Vita und Kristin Pudenz wurden lediglich Achte, Neunte und Elfte. Die deutsche Männerstaffel ist über 4 mal 100 Meter im Vorlauf ausgeschieden. Immerhin die Frauen schafften es über die gleiche Distanz zwar knapp, aber immerhin ins Finale. Die ansprechendste sportliche Leistung aus deutscher Sicht bot der neue Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, der sich am Tag nach seinem Triumph trotz wenig Schlaf vor die TV-Kameras stellte, immer dasselbe sagte und dabei trotzdem nicht einnickte.